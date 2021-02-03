بسبب كورونا.. نقيب الفلاحين : استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار اللحوم مستقرة لعدة أسباب من أهمها انخفاض أسعار اللحوم البيضاء "الدواجن " خلال الفترة الماضية مع وصولنا للاكتفاء الذاتى منها، وبالتالى وفرة المعروض بالأسواق وزيادة الاقبال عليها ، مضيفا أن تداعيات كورونا من أهم أسباب ثبات أسعار اللحوم مما أثر ايجابيا عليها .
وأشار " أبوصدام" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج " ، إلي أننا ليس لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ، ونستورد 40% من احتياجاتنا ، مشيدا بجهود وزارة الزراعة فى المحاولة من أجل الوصول للاكتفاء الذاتى من جميع أنواع اللحوم سواء الحمراء أو الدواجن أو الأسماك .
وأضاف "نقيب الفلاحين " أن المشروعات القومية كان لها الفضل الأكبر فى ثبات الأسعار ، إذ قللت من الفجوة بين الاستهلاك والانتاج، موضحا أن الاهتمام باستيراد سلالات محسنة من أهم أسباب استقرار أسعار اللحوم .
ونوه إلى أن الاهتمام بالطب البيطرى وتوفير الأمصال من أهم أسباب زيادة الانتاج من اللحوم ، فضلا عن إحياء مشروع البتلو والذى بدوره منع ذبح الاناث من العجول .
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