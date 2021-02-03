رئيس حزب "المصريين": إعادة إعمار لبنان على مائدة السيسي والحريري

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم، موضحًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في المنطقة العربية، وموقفها الثابت في دعم ومساعدة الدول العربية الشقيقة في ظل الوضع العربي الصعب.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يستطيع أحد إنكار دور مصر العظيم في الوقوف بجانب الدول العربية وخاصة المشكلة اللبنانية، موضحًا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تسعى جاهدة وبكل السبل لإيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال توحيد الرؤى وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة تكون لديها القدرة على مواجهة المشكلات.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الهدف من لقاء الرئيس السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف يتمثل في إيجاد حل للمشكلة اللبنانية المستعصية، موضحًا أن الشعب اللبناني هو الضحية نتيجة هذه المشكلات.

وأوضح أن السبب وراء زيارة الحريري إلى مصر يرجع إلى قوة مصر وقدراتها وثقلها السياسي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر ولبنان، خاصة وأن الوضع في لبنان مأساوي نتيجة عدم القدرة على حسم الخلافات السياسية، وتشكيل الحكومة الذي لم ينته، علاوة على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان وجائحة كورونا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دائمًا تقدم جميع أشكال الدعم للشعب اللبناني والتي كان آخرها تقديم شحنة المساعدات الطبية لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي عملية استقرار لبنان الأهمية الكبرى، لأهمية بيروت في عملية ضبط واستقرار المنطقة.

ولفت إلى أن الدبلوماسية المصرية تمكنت من حل الكثير من الأزمات، ومن بينها الأزمة اللبنانية التي تفجرت منذ شهور عقب إعلان رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري، استقالته أثناء زيارته للسعودية، موضحًا أن العلاقات المصرية اللبنانية تكتسب أهمية خاصة لكلا البلدين؛ لا سيما لما يجمع بين الدولتين من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي؛ حيث أولت مصر منذ تولي الرئيس السيسى مقاليد الحكم في البلاد علاقات البلدين أهمية كبرى تمثلت في عدة زيارات قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى بيروت، والذي التقى معظم الأطراف اللبنانية وأكد وقوف مصر على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية.