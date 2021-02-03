انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة والأرصاد تحذر من السفر لبعض المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل حالة الطقس لمدة 72 ساعة، وذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار أحوال الطقس على مدار الأيام الثلاثة القادمة، والتي رياح وتساقط أمطار غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، وتستمر على مدار يومي الجمعة والسبت.

حالة الطقس لمدة 72 ساعة والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية ورياح

ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن ذروة هذه الموجة يومي الخميس وتشتد يوم الجمعة، كما حذرت المواطنين من السفر إلى محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت حالة الطقس لمدة 72 ساعة وأماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

أمطار الخميس 4 فبراير 2021

أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة وراس غارب والزعفرانة والطور والسويس وشرم الشيخ وسانت كاترين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة والجيزة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

أمطار الجمعة 5 فبراير 2021

أمطار غزيرة ومتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة وراس غارب والزعفرانة والطور والسويس وشرم الشيخ وسانت كاترين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

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وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.