السعودية تعلق دخول 20 دولة من بينها مصر بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق دخول 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير بشكل مؤقت، وذلك في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

المملكة العربية السعودية

تستمر مصر للطيران فى تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر أثناء فترة التعليق.



وأشارت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم، إلى أنه ذلك الوضع من الممكن أن يستمر لفترة طويلة، ولكن ليس هناك وقت محدد لفتح الرحلات أمام تلك البلدان والسماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية. وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة علي رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

الجدير بالذكر، أن الدول التي تم منعها من الدخول إلى المملكة العربية السعودية هي: "الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان" ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.