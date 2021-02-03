كرم جبر من البرلمان: بعض الإعلاميين لا يملكون المصداقية

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ،إن ضغوط الشركات الكبرى على السلطات المحلية تمثل أزمة مثل جوجل و فيس بوك للحصول على تسهيلات و رخص لممارسة أعمالهم داخل الدول .

جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: نحاول ان نوازن بين الامن القومى و مكاسب الشركات و مصالحها فنحن لدينا قيم إنسانية و دينية يجب ان نحافظ عليها فدولنا تتعرض لضغوط كبيرة من الشركات الكبرى ".

و حول موقف المجلس من المواقع الالكترونية تابع :" امهلنا المواقع 3 اشهر للترخيص و المهلة انتهت ، و الشروط التي وضعناها ليست تعسفية ن و نخشى من تشديد الاجراءت للترخيص فيعزفوا عن تصححي اوضاعهم "، مشيرا لاى ان هذه المواقع هي الأكثر خطورة خاصة ان عددها ىف مصر بالالاف خرجت في غفلة من الزمان .

و قال " جبر " :" اجتمعنا مع شركة فيس بوك للوصول الى تصور حول القانون الذى ينظم التعامل معه، و درسنا نموذجين للقانون و نميل الى النموذج الالمانى لانه اكثر تماشيا مع ظروفنا "

كرم جبر من البرلمان

و أضاف : " نبحث مع وزير الأوقاف موضوعات لطرحها في خطب الجمعة ، و الموضوع المطروح الان للمناقشة هو سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على حضانات الأطفال و تخرج لنا طفل يحمل لافتة مشروع شهيد بدلا من ان يكون مشروع طبيب او ضابط ".

و تابع :" مصر تتعرض لحملة خارجية شرسة تحت ذريعة حقوق الانسان و سيتم اشعال النار في كل مكان خلال الفترة المقبلة و أولها كان قضية ريجينى ، و الامر يحتاج الى إدارة واعية للرد على هذه الهجمة " .

و طالب " جبر " لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بزيارات تبادلية مع اللجان النظيرة لها في برلمانات الدول المؤثرة و فتح قنوات تواصل معها . و علق طارق رضضوان رئيس لجنة حقوق الانسان قائلا : " لن نذهب فقط و لكن سندعوهم للحضور ليروا حقوق الانسان بمفهوم مصر و ليس بالقوالب التي يتعاملون بها".

و قال " جبر " إن المعنى بكل ما يتعلق بحقوق الاسنان و ما طالب به النواب هو المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يجب ان يتحول لمعهد دراسات و أبحاث و يمنح درجات الدكتوراه و الماجستير و لا نريد تحميل جهات غير مسؤولة المسؤولية عما يحدث فهذا درو المجلس بمقتضى الدستور، و هو من يجب ان يحدد من يتحدث عن حقوق الانسان في وسائل الاعلام ، لذلك يجب احياء المجلس القومى لحقوق الانسان، و اذا لم يتحول لمنصة كبرى لحقوق الانسان سنظل نعلم في جزر منعزلة " .

و أضاف : " يجب ان تكون هناك عدالة لدى المواقع الكبيرة في تناول المعلومات، فموقع جوجل مثلا عندما وقعت احادث الكونجرس لم نجد في مرحك البحث الا الموضوعات الفنية متصدرة البحث عليه ، في حين نجد الموضوعات الخاصة بنا متصدرة البحث على الموقع ".

جوجل وفيس بوك من البرلمان

و اكد على ان هناك اكواد أخلاقية للنشر وضعها المجلس الأعلى للاعلام ، و أشار الى ان قضية قابلة للنشربعد التحقيق من كل أطرافها ، و طالب بتعيين مسؤول للعلاقات العامة في كل مديرية امن و متحدث في مكتب النائب العام لنشر البيانات و التحدث الى الصحفيين .

و قال " جبر ": " يوجد عدد كبير من الصحفيين الملتحقين بالمهنة لا يملكون ثقافة المصداقية ، و الشعب سيثق في الاعلام عندما يثق في نفسه ".

و كشف عن استدعاء " الأعلى للاعلام " لعدد من الإعلاميين و كبار مقدمى البرامج خلال الفترة الماضية و تم التحقيق معهم و توجيه اتهامات لهم بسبب تناولهم الخاطىء لبعض القضايا . و اضاف : ط احد هؤلاء المذيعين قدم فقرة عن موضوع يخص افريقيا و جاءنا الاحتجاج على التقرير من الاتحاد الافريقى ".

و ردا على سؤال حول لاحد النواب اتجاه كثير من المشاهدين الى قناتى الشرق و مكملين ، تابع " جبر " : " عندما اشاهد القناتين اجد اراجوزات بتتنطط على لاشاشة و لا يوجد اعلام ، امام وجود قناة الجزيرة في جميع الفنادق فى الخارج لانها تدفع مبالغ شهرية للفنادق من اجل اتاحتها للنزلاء ".

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

وقال جبر، في كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة علي ارض الواقع.