آيات الحداد: تجميع أطفال الشوارع فى معسكرات وتدريبهم أمر إنساني

النائبة آيات الحداد - أرشيفية
قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب:" لقد تم تحريف تصريحاتى المتعلقة بجمع أطفال الشوارع ووضعهم فى معسكرات، من قبل قنوات الإخوان المعادية لمصر.
آيات الحداد: أسعى إلى تأهيل الشباب
وتابعت عضو مجلس النواب، آيات الحداد، قصدي هو تأهيل الشباب وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع، حتى لا يلقون مصير سيئ، وهذا أمر إنساني ويراعى كل الحقوق الإنسانية".
آيات الحداد: محمد على طبق الفكرة
وأضافت عضو مجلس النواب، محمد على باشا طبق تلك الفكرة، بتجميع الأطفال وتدريبهم ومن ثم خرجوا أطباء ومهندسين، وأنا أطالب بتكرار نفس تلك التجربة، ولكن أنوى جمعهم ولا أود نهائيًا اعتقالهم فتلك الصيغة سلبية.
جاء ذلك خلال ندوة دوت الخليج، الذى يستضف نواب بارزين فى مجلس النواب، ويتناول عدد من القضايا والآراء التى تشغل الرأى العام.
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