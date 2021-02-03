آيات الحداد خلال ندوة دوت الخليج: تجميع أطفال الشوارع بغرض توظيف قدراتهم الجسدية والعقلية

قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب:" دعوتى بجمع أطفال الشوارع فى معسكرات، غرضه أن يكون هناك مؤسسة تستوعب الأطفال، وتعمل على تدريبهم وتأهيلهم ومن ثم دمجهم فى المجتمع".

آيات الحداد: أى مقترح يفيد الدولة سنجد من يتربص به

وتابعت عضو مجلس النواب، آيات الحداد:" أى مقترح من شأنه إفادة الدولة المصرية، بالتأكيد سنجد من يتربص به، وهذا ما حدث بالنسبة لفكرتى".

آيات الحداد: محمد على طبق فكرة تجميع الأطفال

وأضافت عضو مجلس النواب، آيات الحداد، والى مصر محمد على باشا طبق تلك الفكرة، بتجميع الأطفال وتدريبهم ومن ثم خرجوا أطباء ومهندسين، وأنا أطالب بتكرار نفس تلك التجربة، ولكن أنوى جمعهم ولا أود نهائيًا اعتقالهم فهذا أمر سلبى.

جاء ذلك خلال ندوة دوت الخليج، الذى يستضف نواب بارزين فى مجلس النواب، ويتناول عدد من القضايا والآراء التى تشغل الرأى العام.