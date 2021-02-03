الإسماعيلي يرجع إلي الخلف.. الدروايش يواصلون السقوط في الدوري أمام سموحة

حقق سموحة فوزا مهما، علي حساب الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأزاد النادي السكندري، جراح الإسماعيلي بالتغلب عليه في مباراة اليوم، حتى يلحق بالإسماعيلي الهزيمة الخامسة هذا الموسم، ويترك الدروايش بدون تحقيق أي إنتصار في بطولة الدوري الممتاز سوى مباراة واحدة أمام أسوان منذ أخر مواجهة جمعت بين الفريقين وحقق فيها الإنتصار بهدفيين مقابل لأشي، في التاسع والعشرون من ديسمبر العام الماضي.

سجل عبد الكبير الوادي هدف المباراة الوحيد بعد إرجاع خاطىء للكرة من محمد بيومي مدافع الإسماعيلي إلى محمد صبحي حارس مرمي الدروايش والذي فشل الأخير في إبعاد الكرة حتى وصلت إلى عبد الكبير الوادي ووضع الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول للأمواج الزرقاء.

وأكد مصطفي فتحي لاعب سموحة الفوز بتسجيله للهدف الثاني، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في مباراة الإسماعيلي.

بهذا الإنتصار أرتفع رصيد سموحة للنقطة 15، يحتل بهم المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ومحقق خط هجومه 11 هدف، وتلقت شباكه 10 أهداف.

بينما ظل الإسماعيلي في المرتبة السادسة عشر من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد نقاط فقط للدروايش جمعهم من 10 مباريات خاضها الفريق.

إنبي يفوز علي بيراميدز

ونجح إنبي في إقتناص الفوز علي حساب بيراميدز الجريح في المباريات الماضيه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت بصفارة تحكيمية للحكم محمود ناجي، بينما تعادل المقاولون مع طلائع الجيش بهدف لكل منهم.





أفتتح محمود وادي مهاجم بيراميدز، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق البترولي.

وتعادل رامي صبري للفريق البترولي في الدقيقة 45، من أحداث المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها إنبي بعد العودة للفار وتبين وقوع لمسة يد علي عمر جابر مدافع الفريق.

قلب جون أوكويي إيبوكا الطاولة علي بيراميدز وأحرز الهدف الثاني بعد كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها مهاجم إنبي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت شباك الفريق السماوي.

عزز دينوبيتر جودي التقدم لصالح إنبي في الدقيقة 48 من أحداث مباراة اليوم، بعد انفراد تام بالمرمى من مهاجم الفريق البترولي، ثم قام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك شريف إكرامي بالجهة اليسرى.

وقلص بيراميدز الفارق لثلاث أهداف مقابل هدفيين عن طريق ديجو رولان مهاجم الفريق السماوي الجديد.

وارتفع رصيد إنبي للنقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد تغلبه على بيراميدز في مباراة اليوم، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من البطولة.

وواصل بيراميدز بعد خسارة اليوم، نزيف النقاط وتراجع للمركز السادس من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.