لجنة المشروعات بالنواب توصى بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.





جاء ذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خصوصا فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

وبخصوص عربات الطعام المتنقلة، أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنواب، أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مضيفا أن قانون عربات الطعام من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه.

وأشار إلى أن اللجنة توصى المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

وأوصت اللجنة، بأن تحدد أماكن للعربات المتنقلة فى المدن، خصوصا أن القرى فيها أماكن وإتاحة لوجود هذه العربات عكس المدن.

وقال رئيس اللجنة: "لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تفتح هذا الملف من أجل الوصول لرؤية واضحة لدعم الشباب من خلال مشروعات عربات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل لهم، وألتمس العذر للمحافظين نظرا للأحمال الكبيرة على عاتقهم".

وتابع: "اللجنة تعلن أنه إيماء للرؤية الجديدة ومبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة، وتوجيه القيادة السياسية بتطوير القرى، لابد أن نواكب هذه الرؤية، وأن نبدأ بخصوص عربات الطعام المتنقلة وتحديد أماكن لها، بأن يتم البدء بهذا النموذج المتمثل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كنواه للتطبيق على باقى المحافظات، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، ولابد أن نعمل جميعا فى منظومة وتكون لنا رؤية، وسنذهب للمحافظات للتأكد من التطبيق، وسيكون للجنة لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، ولن نقبل إلا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".