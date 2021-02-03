الأسرة والكتاب المقدس.. نص العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا رحمته ونعمته من الأن وإلى الأبد آمين.

من رسالة بولس الرسول للعبرانين الإصحاح 4 عدد 11

"فَلْنَجْتَهِدْ أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ الرَّاحَةَ، لِئَلاَّ يَسْقُطَ أَحَدٌ فِى عِبْرَةِ الْعِصْيَانِ هذِهِ عَيْنِهَا.لأَنَّ كَلِمَةَ اللهِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِى حَدَّيْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ الْقَلْبِ وَنِيَّاتِهِ.وَلَيْسَتْ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ قُدَّامَهُ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانٌ وَمَكْشُوفٌ لِعَيْنَيْ ذلِكَ الَّذِى مَعَهُ أَمْرُنَا."

اليوم سوف أتكلم عن "الأسرة والكتاب المقدس" أحد المشكلات الروحية التى تقابلنا وتشغل الكثير من الناس أنه لا يوجد وقت للأنجيل والصلاة وأن وقتنا مشغول فى ظروف الحياة الكثيرة والعمل والدروس وكثير من أشكال الانشغال، ولكن عندما حدث الوباء توفر الوقت وأصبحنا نتواجد فى البيت أكثر، وأريد أن أتحدث عن كيف نستفاد من الوقت وندرس الكتاب المقدس ونحن بداخل البيت؟

1-الأسرة كيان كتابى مقدس: تكوين الأسرة يتكون بحسب وصايا الأنجيل "لِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. " فذلك كيان كتابى.

2- كيان كنسى: لأن الأسرة تكونت من خلال "سر الزيجة" فى الكنيسة من خلال الطقوس والألحان وقراءات وشكل الاتحاد الزيجى داخل الكنيسة، ولذلك نطلق على كيان الأسرة "كنيسة البيت" وهذه الكنيسة مكونه من الزوج والزوجة والأولاد وأصبحت وحدة صغيرة ووصل التعبير عند القديس يوحنا ذهبى الفم أن يقول "الأسرة أيقونة الكنيسة" وكلمة أيقونة تعنى قداسة وجمال وحضور، وأصبحت الأسرة تمثل هذه المعانى بنسبة للكنيسة.

3- الكتاب المقدس يعتبر حضور السيد المسيح فى البيت المسيحى: "ونصلى فى المزمور الأول " طوبى للرجل.. وَفِى نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلًا" والرجل هنا مقصود به الإنسان بصفة عامة ويعتبر المزمور الأول مقدمة لسفر المزامير، والكتاب المقدس يتحدث عن الإنسان خليقة يد الله ويتحدث عن ظروفه وحياته ومشاعره وعن انشغالاته وخطاياه، كل أسفار الكتاب المقدس تقدم لك الإنسان من هو؟ لذلك وأنت تتعامل مع الأنجيل تتعرف على طبيعة البشر، وطبيعة الإنسان لم تتغير والمشاعر تبقى مع الإنسان لا تتغير، ولكن عندما تتعامل مع الأنجيل وأمام الأسرة هذا شكل من أشكال حضور الله وحضور النعمة التى تعمل فى البيت.

4- الكتاب المقدس يقدم لنا من هو ربنا: وكيف ينظر لنا ويتعامل معنا وعلاقته بالإنسان فى العهد القديم ربما كان بعيدًا وفى العهد الجديد صار قريبًا "صار معنا" عمانوئيل الله معنا، فكل مرة تجلس مع أفراد أسرتك والوقت أصبح متوفر وتحوله إلى حضور المسيح فى وسطكم كم يكون قيمة هذا الوقت؟ وكيف تدخل إلى أعماق الكتاب المقدس؟

ماذا تفعل لنا كلمة الله "الكتاب المقدس" ؟

أريد أن أضع أمامك بعض الأوصاف التى قيلت عن وصف كلمة الله وماذا تصنعه فى الإنسان؟

1- قيل عن كلمة الله "أنها المياه التى تطهر، كلمة الله تنظف وتطهر وتجعل فكرك طاهر، القراءة فى حد ذاتها تصنع نوعًا من التطهير لأن كلمة الله كالماء تطهر.

2- كلمة الله "كاللبن تغذى"، نقرأ أشياء متنوعة لكن كل هذه القراءات للأرض أما القراءة الكتابية الإنجيلية فهى تغذيك وتقويك وتجعل لك قامة روحية قوية "كَلِمَةَ اللهِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ".

3- كلمة الله "مثل النور" الذى يرشد، مجرد إضاءة شمعة صغيرة تضئ المكان ويرشدك فكلمة الله ترشدك كيف تسير فى الطريق.

4- كلمة الله "كالسيف" تفصل بين الحق وغير الحق.

5- كلمة الله " مثل النار" تدفى مشاعر وقلب الإنسان وتجعل قلب الإنسان طيب وتجعل الإنسان فى سلام.

6- كلمة الله " كالمطرقة" تحطم أى فكر شرير أو تحطم الخطية ويمهد الهضاب ويعطى لك رؤية وأمل للمستقبل.

7-كلمة الله "كالمرآة" التى تكشف الإنسان: كلمة الله تكسبك الكيان الروحى والصورة الروحية التى تعيش فيها.

ماذا نستفيد عندما نجلس حول كلمة الله؟

هناك تداريب بسيطة وجميلة ممكن أن تقوم بها:

القراءة فقط: اجلس واقرأ الأنجيل واترك كلمة الأنجيل تفسر نفسها، اقرأ بهدوء وابدء بأسفار سهلة ويمكن أن تستفيد من التفاسير الموجودة مثل تفاسير أبونا تادرس يعقوب ملطى وهى تعتبر كنز كبير، وتفسيرات أبونا أنطونيوس فكرى وموجودة على شبكة الأنترنت، وكذلك كنيسة مارمرقس مصر الجديدة أصدرت الموسوعة الكنسية وهذه اصدارا تغطى كل أسفار الكتاب المقدس وتوجد تفسيرات لاسفار كتبها آباء كثيرين، ما أجمل أن تقرأ جزء والتفسير ويشترك أفراد الأسرة فى المناقشة، ابدء فى القراءة وقراءة كلمة الله حتى ولو بدون تفسير لها قيمتها وتقدس المكان التى تقال فيه المهم تكون إرادتك حاضرة وأذنك صاغية ويسبق هذا أننا نشجع بعض ونتجمع وخصص وقت لنتجمع حول الإنجيل وأطلب منك أن تزرع هذه العادة فى البيت هذ مسئولية وتعيش فى هذه النعمة.

من المهم أن تكون قراءتك منظمة، من الأشياء التى يمكن أن نضعها أمامنا لنحدد خط سيرنا فى الكتاب المقدس أنك من الممكن أن تقرأ أسفار العهد القديم فى أيام الأصوام نحن نصوم حوالى نصف العام فى الأصوام الكبيرة مثلا الصوم الكبير وصوم الميلاد والرسل والعذراء اقرأ فى كل منهم جزء من أسفار العهد القديم التى تتناسب مع معنى الصوم، مثال صوم الميلاد ممكن أن تقرأ سفر من أسفار موسى الخمسة وفترة الصوم سوف تساعدك أن تفهم ومع التفسير ومناقشتنا مع بعض كاسرة كلمة الله سوف تفهمك.

فى الصوم الكبير اقرأ بعض أسفار الأنبياء الكبار أو الصغار، أريد أن تقرأ وتفهم، القديس يوحنا ذهبى الفم يقول لنا "الكتاب المقدس منجم لآلئ وروضة للنفوس" الكتاب المقدس يحتاج أن تدخل للأعماق لتعيش وتفهم، فى صوم الرسل اقرأ بعض الأسفار التاريخية، فى صوم العذراء اقرأ الأسفار الشعرية مثل سفر الأمثال أو الجامعة أو المزامير وتصبح قرأتك منظمة وعميقة "لأَنَّ كَلِمَةَ اللهِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِى حَدَّيْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ" تدخل كيانك كله وسوف تشعر بعذوبه خاصة أن مسيحك رفيقك، وفى أيام الفطار بين الأصوام ممكن أن نقرأ العهد الجديد فى فترة الخماسين يمكن أن نقرأ كتابات يوحنا الحبيب، هذا التنوع والعمق والنظام سوف يساعدك أن تعيش وتتمتع كل البيت يتمتع بكلمة الله.

القراءة هى وسيلة لبناء الشخصية، فأنت تكتسب معرفة وتفهم شخصيات وأفعال البشر الإيجابية أو السلبية وتتكون عندك الخبرة الروحية، وعندما تقرأ فى الكتاب المقدس تتكون فيك شخصية الملكوت، حتى كلامك يكون ممسوح بكلمة الله ويوم وراء يوم تبنى فيك شخصية الملكوت وتصبح شخص مؤهل للسماء، بعض الناس تقرأ الكتاب المقدس وهى ساجده لأن القراءة صلاة، ويساعدك أن تكون لديك فى البيت مكتبة صغيرة بها كتب التفسير وكتب للأطفال ولو هناك مقدرة يمكن أن تقرأ الكتاب بلغة أخري، مهم فى البيت أن تصنع صداقة بينك وبين الأنجيل وتتجمع الأسرة حول الإنجيل، ونسمع عن قديسين وعن علاقتهم المستمرة بالكتاب المقدس ونسمع عن القديس يوحنا ذهبى الفم أنه عندما يتعصر فى فهم جزء من الكتاب المقدس وهو كان يحب كتابات بولس الرسول أن يتكلم من كاتب السفر أن يساعده فى الفهم ونتعلم من هذا أن نطلب شفاعة كاتب السفر ليسعدك على الفهم،وعندما تقرأ تعلم الحفظ عندما نجلس سويا نراجع ما قرأناه ونزرع عادة مقدسة وعيش بها وتمتع بها "يا بخت البيت الذى فيه الأم والأب كلمتهم عبارات من الأنجيل".

عندما تعيش داخل الأنجيل سوف تدرك أنه يساعدك فى تربية الأبناء، يوحنا ذهبى الفم يقول "أن عدم معرفة الكتب المقدسة هو علة جميع الشرور" أمانتك ومسئوليتك أن تسلم بيتك الإنجيل، ابنى علاقة قوية مع مسيحك والوقت أصبح متوفر والوقت هو عمرك فاستثمر وقدسه، والإنجيل سوف يساعد أن تبنى علاقة وتتهيأ للجهاد الروحى ويرشدك لمعرفة المسيح أكثر وأكثر ويهيئك للحياة الأبدية.

أريد أن أقول لك ملاحظات أخيرة:

انتبه لا تنسى الوصية أو تكسرها

الإنسان الذى يبعد عن الإنجيل معرض للانحراف والسقوط " خَبَأْتُ كَلاَمَكَ فِى قَلْبِى لِكَيْلاَ أُخْطِئَ إِلَيْكَ".

الإنسان بدون كلمة الله إنسان تايه يقول لنا السيد المسيح " اَلْكَلاَمُ الَّذِى أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ".

كلمتك يا الله فى بيتى هى قوتنا وهو البيت الذى ينشيء قديسين مثل بيت موسى النبى ومارمينا لأن هناك قوة غير منظورة أصبحت بداخل البيت. ادرس.. اشبع.. عيش.. "فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ"، لأَنَّ كَلِمَةَ اللهِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِى حَدَّيْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ الْقَلْبِ وَنِيَّاتِهِ، كلمة الله تجعل لقلبك حساسية روحية وروح التميز وتجعل بيتك مملوء بالحكمة المقدسة.

الخلاصة أيها الأحباء، ونحن فى الزمن الذى يتوفر فيه الوقت، اجعل كتابك المقدس هو حياتكم فى البيت كل يوم، وخصص وقت للإنجيل، وفى البداية سوف تجد صعوبة ومع الوقت سوف تجد حلاوة ثم متعى وحياة جميلة وأنك لا تريد أن تترك كلمة ربنا خالص" تَلَذَّذْ بِالرَّبِّ فَيُعْطِيَكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ "عندما ينجح البيت فى علاقته بالأنجيل وسوف ينجح فى روح الصلاة و وروح التفاهم وسوف يكون هناك خير فى البيت، الآن أصبح الوقت مناسب جدًا أن نتمتع بكتابنا المقدس، ربنا يبارككم ويحافظ عليكم ويكون معكم وابدأ من اليوم هذا التدريب ويستمر على الدوام، لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.