جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز ملامح البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضروات. ويستهدف البرنامج، زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95 % من بذور محاصيل الخضر، وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف: صنع فى مصر.. تقاوى محلية للخضروات لإيقاف الاستيراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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