كرم جبر: ناقشنا مع فيسبوك تنظيم العلاقة القانونية والنموذج الألمانى الأقرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أوضح جبر: "نحاول أن نوازن بين الأمن القومى ومكاسب الشركات ومصالحها، فنحن لدينا قيم إنسانية ودينية يجب أن نحافظ عليها، فدولنا تتعرض لضغوط كبيرة من الشركات الكبرى".

وحول موقف المجلس من المواقع الإلكترونية، تابع: "أمهلنا المواقع 3 أشهر للترخيص والمهلة انتهت، والشروط التى وضعناها ليست تعسفية، ونخشى من تشديد الإجراءات للترخيص، فيعزفوا عن تصحيح أوضاعهم"، مشيرا إلى أن هذه المواقع هى الأكثر خطورة، خاصة أن عددها فى مصر بالآلاف خرجت فى غفلة من الزمان.

وقال جبر: "اجتمعنا مع شركة فيسبوك للوصول إلى تصور حول القانون الذى ينظم التعامل معه، ودرسنا نموذجين للقانون ونميل إلى النموذج الألمانى، لأنه أكثر تماشيا مع ظروفنا".

وأضاف: "نبحث مع وزير الأوقاف موضوعات لطرحها فى خطب الجمعة، والموضوع المطروح الآن للمناقشة هو سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على حضانات الأطفال، وتخرج لنا طفل يحمل لافتة مشروع شهيد بدلا من أن يكون مشروع طبيب أو ضابط".

وبين: "مصر تتعرض لحملة خارجية شرسة تحت ذريعة حقوق الإنسان، وسيتم إشعال النار فى كل مكان خلال الفترة المقبلة، وأولها كان قضية ريجينى، والأمر يحتاج إلى إدارة واعية للرد على هذه الهجمة".

وطالب جبر لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب، بزيارات تبادلية مع اللجان النظيرة لها فى برلمانات الدول المؤثرة، وفتح قنوات تواصل معها.

من جهته، علق طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلا: "لن نذهب فقط ولكن سندعوهم للحضور ليروا حقوق الإنسان بمفهوم مصر، وليس بالقوالب التى يتعاملون بها".

وقال جبر إن المعنى بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان وما طالب به النواب هو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يجب أن يتحول لمعهد دراسات وأبحاث، ويمنح درجات الدكتوراة والماجستير، مستطردا بقوله: "لا نريد تحميل جهات غير مسؤولة المسؤولية عما يحدث، فهذا دور المجلس بمقتضى الدستور، وهو من يجب أن يحدد من يتحدث عن حقوق الإنسان فى وسائل الإعلام، لذلك يجب إحياء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإذا لم يتحول لمنصة كبرى لحقوق الانسان سنظل نعمل فى جزر منعزلة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك عدالة لدى المواقع الكبيرة فى تناول المعلومات، فموقع جوجل مثلا عندما وقعت أحداث الكونجرس، لم نجد فى محرك البحث إلا الموضوعات الفنية متصدرة البحث عليه، فى حين نجد الموضوعات الخاصة بنا متصدرة البحث على الموقع".

وأكد أن هناك أكواد أخلاقية للنشر، وضعها المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أن القضية قابلة للنشر بعد التحقيق من كل أطرافها، مطالبا بتعيين مسؤول للعلاقات العامة فى كل مديرية أمن ومتحدث فى مكتب النائب العام لنشر البيانات والتحدث إلى الصحفيين.

وقال جبر: "يوجد عدد كبير من الصحفيين الملتحقين بالمهنة لا يملكون ثقافة المصداقية، والشعب سيثق فى الإعلام عندما يثق فى نفسه".

وكشف رئيس المجلس عن استدعاء "الأعلى للإعلام"، لعدد من الإعلاميين وكبار مقدمى البرامج خلال الفترة الماضية، وتم التحقيق معهم وتوجيه اتهامات لهم، بسبب تناولهم الخاطىء لبعض القضايا.

وأضاف: "أحد هؤلاء المذيعين قدم فقرة عن موضوع يخص إفريقيا وجاءنا الاحتجاج على التقرير من الاتحاد الإفريقى".

وردا على سؤال لأحد النواب، حول اتجاه كثير من المشاهدين إلى قناتى الشرق ومكملين اللتان تبثان من تركيا، تابع جبر: "عندما أشاهد القناتين أجد أراجوزات بتتنطط على الشاشة ولا يوجد إعلام، أما وجود قناة الجزيرة فى جميع الفنادق فى الخارج لانها تدفع مبالغ شهرية للفنادق، من أجل إتاحتها للنزلاء".

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، لاسيما المؤثرة منها، من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم فى نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

وقال جبر، فى كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام فى نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التى تروج حول الدولة المصرية فى الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.