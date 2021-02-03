وزيرة الصناعة تطالب النواب بتعريف المواطنين بمزايا وحدات الطعام المتنقلة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، بحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.
وقالت الوزيرة، إن أى تشريع يصدر يكون فيه مزايا عديدة ولا يتم الإعلان عنها وتبسيطها وتوضيحها للناس، فإنه يفقد قيمته، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا ويدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.
وتابع وزيرة الصناعة: "لو الشاب عرف إنه لو أخذ عربية سيكون له إعفاء 3 سنوات هيروح ويقبل على عربات الطعام، لكن واضح إن الصورة غير واضحة، ولازم شرح وتبسيط القانون ونصوصه وتنظيم ندوات من أجل ذلك".
وأشارت الوزيرة إلى مشروع شارع "306" الذى نجح فى محافظة الجيزة، قائلة: "مشروع ناجح والعربات متأمنة وأخذت تصاريح، لأن المحافظة وفرت لهم مكان حيوى، والمفترض أن الهدف من العربات المتنقلة تقنين وضع قائم، عربات فول وغيرها كل شوية تأخذ مخالفة، وأعتقد أن الحصر الفعلى لهذه العربات صعب لأنه لا يوجد لها مستندات".
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