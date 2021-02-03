«أورنچ مصر» تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2021 في مصر وأفريقيا

حصلت شركة «أورنچ مصر» الرائدة فى خدمات الاتصالات المتكاملة، على شهادة «أفضل بيئة عمل لعام 2021» في مصر وأفريقيا للعام السابع على التوالى من قبل مؤسسة «Top Employers» العالمية، وذلك نتيجة لما حققته الشركة من نجاحات مستمرة ومتواصلة فى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها فضلًا عن تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

وقد جاء هذا الفوز المحقق عن جدارة بعد نجاح الشركة فى اجتياز العديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات المتخصصة التى قامت بها مؤسسة «Top Employers» العالمية وفقًا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات والمعايير الهامة بما فيها معايير الثقافة وبيئة العمل، واستراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، وإدارة وتقييم الأداء، وتنمية المهارات القيادية، والمزايا والأجور، وكذلك التعلم والتطور الشخصى والمهنى للموظفين.

وساهم التطور الملحوظ للعاملين فى الشركة وتفوقهم المستمر فى تتويج «اورنچ مصر» بشهادة «أفضل بيئة عمل لعام 2021»، لتصبح بذلك ضمن أفضل الشركات العالمية في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها لتحقيق أهداف الشركة والعملاء والعاملين على حد سواء، نتيجة لتطبيق المعايير الدولية فى بيئات العمل وبمختلف محدداتها بما فيها المساواة بين الجنسين.

وتعليقًا على هذا التفوق، قال الأستاذ عماد السنباطى نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الموارد البشرية، أن الشركة اليوم وجميع موظفيها يشعرون بالفخر والريادة المستدامة بعد الحفاظ على هذه المكانة الخاصة والمتفردة بين مختلف كبرى الشركات العالمية لسنوات متتالية الأمر الذي يعد شهادة ثقة وإشارة تحفيز للسعي قدمًا في تحقيق مزيد من النجاحات المحلية والدولية واحدة تلو الأخرى.

وأضاف أن «اورنچ مصر» نجحت فى الفوز بشهادة «أفضل بيئة عمل لعام 2021» فى ظل ظروف كانت هى الأصعب على جميع الموظفين والعاملين فى مختلف الشركات حول العالم، وفي حين قامت العديد من الشركات بالاستغناء عن بعض موظفيها بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، إلا أن اورنچ كانت وما زالت تقوم بتعيين المزيد من الموظفين حتى الآن.

وأوضح أن الشركة نجحت فى تنفيذ استراتيجيات متنوعة من خلال الاستثمار في أصولها البشرية وحمايتهم خلال جائحة كورونا مع ضمان استمرار العمل بأعلى كفاءة ممكنة، وعلى كافة مستويات الإدارة والتوظيف كان للشركة خطط واستراتيجيات مختلفة لحماية العاملين، ومازالت الفروع ومنافذ اورنچ تقوم بتنظيم عمليات دخول وخروج العملاء بطريقة متطورة تعتمد على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بينهم، وجعل وقت الانتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

ولفت إلى أهمية هذا النجاح الكبيرة وهذه الشهادة الموثوقة التى حصلت عليها «اورنچ مصر» من أحد أهم وأكبر المؤسسات العالمية المرموقة والأكثر نزاهة وحيادية فى دراسة وتقييم الجهود التى يبذلها جميع العاملين بالشركة وروح الفريق الذى حقق هذا التميز فى الأداء المنعكس مباشرة على نتائج الشركة لهذا العام وفى كل عام رغم التحديات المتلاحقة».

الجدير بالذكر أن مؤسسة Top Employers تقوم بفحص شامل لسياسات الموارد البشرية وتحليل متكامل لظروف العاملين، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية والخارجية لضمان صحة المعلومات ودقة البيانات للشركات التى تحصل على شهادة Top Employer، وعند التأكد من توافق الشركة مع أعلى المعايير الدولية المعمول بها يتم اعتماد ومنح شهادة «أفضل جهة عمل» للشركة.