أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط ... زين الدين يطالب بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أوجه القصور ومحاسبة المهملين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل، بشأن حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بسيارة نصف نقل محملة "ونش"، وما نتج عنه من ضحايا.

وطالب النائب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أوجه الخلل، وكذلك محاسبة المتسبيين فيها، لاسيما وأن استمرار إزهاق أرواح الأبرياء بسبب حوادث القطارات لا يمكن السكون عنه.

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وشدد زين الدين، على ضرورة انتداب لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعانية، وتوقيع أقصى العقوبة على المقصرين والمهملين في هذا الملف.

ودعا عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أهمية أن تسرع هيئة السكك الحديدية على تحويل المزلقانات للعمل إليكترونيا، مشيرا إلى أن المزلقانات أصبح خطرا يهدد حياة المصريين في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.

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