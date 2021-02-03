فيديو.. النائب سعد حمودة يواجه الجزار بحرمان أصحاب الإعاقات الذهنية من الحصول على شقق من صندوق الإسكان

كشف النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حرمان أصحاب الإعاقات الذهنية من الحصول على شقق من صندوق الإسكان الاجتماعى، لأن المعاق له أم تكفله أو أب يرعاه، متسائلا لماذا هذا الحرمان؟

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الإسكان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

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وأشار حمودة إلى أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى جلسة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحث الأثر التشريعى للقانون بحيث يتم إزالة أى معوقات.

وتابع رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "الاشتراطات البنائية يتم الإعداد لها"، مطالبا بالتنسيق بين الوزارة ولجنة الإسكان بالمجلس فى دراسة تلك الاشتراطات بحيث تخرج بما يلبى مصلحة المواطن والصالح العام.