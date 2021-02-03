سفير مصر فى كندا يناقش تأثير كورونا على حركة الطيران مع سكرتير عام الإيكاو

جدة - نرمين السيد - ناقش خلال الاتصال، وفقا لبيان صحفى، دور المنظمة فى التعامل مع الآثار المرتبطة بجائحة كورونا على قطاع الطيران المدنى عالمياً، بالإضافة إلى التعاون القائم بين مصر والايكاو فى إطار عضوية مصر الحالية بالمجلس التنفيذى للمنظمة واستضافتها لمقر المكتب الإقليمى للإيكاو بالشرق الأوسط.

وكشف السفير أبو زيد فى تصريحات صحفية، أن الحديث مع سكرتير عام المنظمة أكد على حجم الأضرار البالغة التى أصابت قطاع الطيران المدنى على مستوى العالم نتيجة الجائحة، والتأثيرات السلبية المتتالية الناجمة عن ذلك، والتى أضرت بقطاعات عديدة مثل صناعة الطيران، والسياحة، والشحن، وسلاسل الإنتاج المرتبطة بكل تلك القطاعات، موضحاً أن هناك مؤشرات أولية على بدء تعافى بعض من تلك القطاعات بشكل تدريجى، وأن ذلك سوف يرتبط بالأساس بمدى القدرة على السيطرة على الجائحة خلال الأشهر القادمة.

من ناحية أخرى، أوضح السفير المصرى أنه ناقش مع "فانج ليو" التعاون الوثيق القائم بين مصر ومنظمة الطيران المدنى الدولية منذ إنشائها عام 1944 ودور مصر الفعال والمحورى فى مجال السلامة والملاحة الجوية، فضلاً عن كونها تستضيف المكتب الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأوسط، وتتمتع حالياً بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة، والذى يعتبر الجهاز التنفيذى الحاكم لعمل المنظمة فى كافة المجالات ذات الصلة بالطيران المدنى.