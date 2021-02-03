عودة حركة القطارات بعد إزالة آثار تصادم قطار وعربة نصف نقل بديروط

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، عن عودة حركة السكة الحديد والمرور إلى طبيعتها بعد إزالة آثار حادث تصادم بين قطار القاهرة، أسوان وعربة نصف نقل اقتحمت مزلقان فزارة المطور بين محطتى ديروط والقوصية وهو مغلق، مشيرًا إلى اتخاذ المحافظة جميع إجراءات الطوارئ بمجرد وقوع الحادث والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.





وأشار عصام سعد، فى بيان المحافظة اليوم الأربعاء، إلى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى، ونقل جثث المتوفيين بعد معاينة النيابة إلى مشرحة مستشفى القوصية وتحرير المحضر اللازم، وكذلك سحب العربة من أسفل جرار القطار وفصل القطار عن الجرار وسحب القطار إلى اتجاه ملوى وعودة حركة السكة الحديد إلى طبيعتها بالاتجاهين. وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة للحادث بالتنسيق بين مركز إدارة الأزمات بالمحافظة والمنطقة الوسطى لسكك حديد مصر ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.

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