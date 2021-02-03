محافظة القاهرة: إزالة منطقة بنى هلال بمصر القديمة.. وتسكين الأسر بالأسمرات

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالة بمنطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الأنور التابع لحى مصر القديمة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة بنسبة 50%، وتم تسكين جميع الأسر المستحقه فور الإزالة بوحدات بديلة بحى الأسمرات.





يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية والموضوعة تحت شعار "مصر بلا عشوائيات" بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخصوصا العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر وراق يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة آمنة. وأشارت عبدالمنعم إلى السعى الدائم لتطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإضفاء الطابع الحضارى والجمالى عليها بتوجيهات من خالد عبد العال محافظ القاهرة، لافتة إلى بدء أعمال الإزالة بمنطقة بنى هلال منذ أيام قليلة بشكل آمن بمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية مع التوجيه بضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة.

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