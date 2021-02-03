قائد الجيش البوروندى يؤكد على مكانة مصر وثقلها ودورها الريادى المؤثر

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق Niyongabo Prime قائد الجيش البوروندى بالسفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، وذلك فى إطار المقابلات التى يقوم بها السفير المصرى مع كبار المسئولين البورونديين بعد تقديمه أوراق اعتماده للرئيس البوروندى.





وأعرب السفير المصرى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، خلال اللقاء عن تطلعه إلى العمل من أجل توطيد العلاقات مع بوروندى فى شتى مجالات التعاون الثنائى، مشدداً على الأهمية التى توليها مصر لعلاقاتها مع جمهورية بوروندى الشقيقة. من جانبه، أكد قائد الجيش البوروندى على مكانة مصر وثقلها ودورها الريادى المؤثر على الساحتين القارية والدولية، مشيداً بما تحقق من إنجازات ملموسة لتعزيز العمل الإفريقى خلال عام رئاسة رئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقى، وبما قدمه من مبادرات مهمة تهدف لدعم المواطن الإفريقى على امتداد القارة بأكملها ورفع مستوى معيشته، فضلاً عن تعزيز أواصر العلاقات بين الدول الإفريقية.

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