الصحة تؤكد الانتهاء تقريبا من تطعيم أطباء العزل

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة إن خطة الوزيرة تطعيم 100 % من أطباء مصر وليس مستشفيات العزل فقط وتقدمت الوزيرة لطلب لكل أطباء مصر بالمستشفيات الخاصة بالتقدم لتلقى اللقاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى: نحن نحقق حاليا تطعيم أطباء مستشفيات العزل وتقريبا انتهى حاليا، مشيرا إلى أن إجمالي أسرة العزل 2653 وهناك 623 مريض محجوز وباقى الأسرة خالية أي نسبة إشغال 25 % ونسبة 48 % نسبة إشغال في الرعاية المركزة.

وتابع: إذا جمعنا كل شيء سنجد سب الإشغال في مستشفيات العزل 30 %، عدد الإصابات في النزول وإن شاء الله نصل إلى مرحلة يطمئن فيها المواطنون ونحن الأن نلاحظ استمرار الانخفاض في عدد الإصابات وكنا قد وصلنا إلى رقم 12 عالميا في عدد الإصابات ووصلنا إلى 64 حاليا.

وأكد أنه خلال ساعات تصل كميات من اللقاحات وخلال أيام تصل كميات أخرى وفى خلال أشهر قليلة نغطى احتياجاتنا من اللقاحات .