نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائبة هالة أبو السعد: الصناعة هي المنقذ الوحيد للاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان على بيان نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمجلس النواب، بخصوص المشاكل التى تواجه صغار المستثمرين والمصنعين وانه ليس من الممكن أن تكون هناك صناعة فى مصر بمجهودات وزير وحده بل الحكومة كاملة ان كنا جادين فى وضع تلك الحلول.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أنه ينبغي التغلب علي مشاكل التكاليف والأعباء التى يتم تحميلها على المنتج تجعله لايستطيع منافسه المنتج المستورد، وقليل تكلفة الأرض الصناعية والضريبة العقارية، وتكلفة الطاقة.

وقالت النائبة "أدوا الارض للشباب ببلاش .. ادوا الكهربا ببلاش .. ادوا الطاقة ببلاش وشغلوا الشباب والناس" حيث أن الصناعة هى المنقذ الوحيد للاقتصاد المصري.

وكان قد تم استكمال متابعة تنفيذ توصيات لجنة المشروعات بالفصل التشريعي السابق ووضع خريطة استثمارية لجميع المحافظات وظروف كل محافظة، ومتابعة أثر تطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ومزايا القانون بحضور الوزيرة نيفين جامع والسادة محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية.