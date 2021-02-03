لافتة انسانية.. فرجاني ساسي يتكفل بعلاج لاعب غزل المحلة

تكفل فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، بتحمل نفقات علاج مدافع غزل المحلة، في لفتة أنسانية من جانب وسط ميدان الفارس الأبيض.

وتسبب فرجاني ساسي في إصابة لاعب المحلة، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أنتهت نتيجتها بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وشكرت إدارة نادي غزل المحلة، فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الزمالك،علي مجهودة للإطمئنان على لاعب الفريق بعد الإصابه.

جاء هذا الشكر بسبب متابعته المستمره، لحالة محمد سامي مدافع الفريق، والتى تعرض للإصابة، بعد اشتراك فى كره قويه مع ساسى.

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و نشر غزل المحلة بيان عبر الصفحة الرسميه، لنادى غزل المحله على فيس بوك، تم توجيه الشكر خلاله للدولي فرجاني ساسي: "لافته طيبه من الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد أن اصاب محمد سامي مدافع فريقنا أمس، وبعد أن تم طرده من حكم اللقاء لم يهمه الأمر، وأنه تم طرده وطالب مسرعًا بنزول الأطباء إلى أرض الملعب للأطمئنان على حاله لاعبنا".

وتابع البيان في حق لاعب وسط الزمالك: "ساسى قام ايضًا بالأعتذار أكثر من مرة عن هذه الكرة وبرر أنه لم يكن متعمد الأذى للاعب الغزل".

وأختتم البيان : "ولذلك تتقدم أسرة نادى غزل المحلة بالشكر للاعب فرجاني ساسي على هذه الروح الطيبه من اللاعب.. وتبقى الروح الطيبه وسلامة اللاعبين الأولوية في كرة القدم".