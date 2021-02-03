رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان وزير الإسكان للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، وتم إحالته أيضا إلى اللجان المختصة. ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، إلقاء بيان وزيري السياحة والآثار، والصحة والسكان، في الوقت الذي شهدت التسجيل ببيان وزيرة الصحة كمشاركات كثيرة من الأعضاء بسبب ما تمر به البلاد من ظروف صحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان ينتهي من الاستماع لبيان وزير الإسكان ..وغدا مواجهة لوزيري الصحة والآثار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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