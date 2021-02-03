مرثا محروس: لابد من آلية موحدة بين الجهات الإعلامية للتصدى لادعاءات حقوق الإنسان "فيديو"

وجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، حديثها إلى الكاتب الصحفى، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عدد من التساؤلات تتعلق بالتنسيق الإعلامى بين المؤسسات المختلفة للتصدى لادعاءات حقوق الإنسان.

مرثا محروس: لابد من التنسيق بين الجهات الإعلامية للتصدى لادعاءات حقوق الإنسان

وقالت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، على مدار جلسات واجتماعات لجنة حقوق الإنسان، ناقشنا عدد من المسئولين عن جهات ومؤسسات إعلامية مختلفة، ولاحظنا أن كل جهة فى جانب مختلف عن الآخر، بالرغم من كونها منابر أساسية ورئيسية، وتتصدر المقام الأول للحديث عن الدولة المصرية.

وتسائلت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، موجهه حديثها إلى الكاتب الصحفى كرم جبر، إلى أى مدى يمكن عمل توافق مع النقابات الإعلامية المختلفة، سواء الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، للاتفاق على آلية يمكن أن نتعاون من خلالها، لنصدر ملف حقوق الإنسان بشكل حقيقي، دون الادعاءات التى تطلقها الجماعات الإرهابية.

هذا واستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، لعرض موقف الوزارتين بشأن برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد استقبل عددًا من الوزاراء خلال الفترة الماضية، تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، حيث حضر وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير الإعلام، أسامة هيكل، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزيرة التجارة، نيفين جامع.