الكهرباء: عودة التيار الكهربائى لمدينة الغردقة بعد انقطاعها بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية، حدث فصل للدائرتين 1و2 سفاجا / الغردقة جهد 220 ك.ف الساعه 21.59، مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة.

وأوضحت أنه فى الساعة 22.08 تم إعادة الجهد للمحطة وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتأثرة.