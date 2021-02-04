جدة - نرمين السيد - وأضاف بهاء فى كلمته، باجتماع اللجنة، مساء اليوم، أن حديث وتساؤل النواب فى حضور محافظى القاهرة والجيزة الاجتماع عن اختصاصات الوزارة، ومن المسؤول عن إيجاد وتوفير الفرص الاستثمارية فى المحافظات يمثل كارثة كبرى، وهى اختصاص أصيل لوزارة التنمية المحلية.
وشدد بهاء على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لنواب المجلس على نشاط وعمل وزارة التنمية المحلية، فى ظل القصور الواضح للوزارة فى توفير المعلومات اللازمة والضرورية عن الفرص التنموية للحكومة.
ووجه بهاء، الشكر للدكتوره نيفين جامع، وزيرة الصناعة لحرصها على التواجد فى اجتماع اللجنة مرتين على التوالى، والتفاعل مع مطالب الأعضاء ومقترحاتهم، لتطوير وتوطين الصناعة والتجارة المحلية فى القاهرة والمحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أحمد شلبى ينتقد غياب وزير التنمية المحلية عن اجتماع لجنة المشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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