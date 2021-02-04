رفع جلسة النواب بعد انعقاد دام أكثر من 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد انعقاد دام لأكثر من 12 ساعة منذ الحادية عشر صباحا، وتم إحالة بيان وزير الإسكان للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.





وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، وتم إحالته أيضا إلى اللجان المختصة. ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، إلقاء بيان وزيرى السياحة والآثار، والصحة والسكان.

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