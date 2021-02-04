عاجل.. انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

جدة - نرمين السيد - انتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، خلفاً لكندا، فى الاجتماع الرسمى الذى عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.





يأتى انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصرى على مستوى المجموعة الإفريقية فى نيويورك، لتصبح مصر مُرشحاً ممثلاً لإفريقيا لتولى هذا المقعد الأممى الهام، وكذا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات فى انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة فى ديسمبر 2020.

وأوضح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى، يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف فى دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه فى 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والإفريقية فى قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل فى تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.

كما أشار السفير إدريس إلى أن الاجتماع شهد استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، ونوه بأن مداخلات أعضاء اللجنة أظهرت حفاوة وتقدير كبيرين بدور مصر الرائد فى بناء السلام، وتأكيد التزام عضوية اللجنة بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية.

وأكد السفير إدريس كذلك اعتزام الرئاسة المصرية للجنة مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم بناء السلام فى الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استناداً لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لاسيما فى إفريقيا التى تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة.

ونوه بحرص مصر كذلك على تعظيم الاستفادة من الدور الاستشارى للجنة بناء السلام، لدى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن دور اللجنة فى مد الجسور وتعزيز اتساق وتناغم الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب تعميق الشراكات، بما فى ذلك مع الاتحاد الإفريقى ومؤسسات التمويل الدولية، مبرزا دور اللجنة فى بحث خيارات توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام كونها التحدى الأكثر إلحاحاً خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.