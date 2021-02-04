كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الزعم باعتداء الأمن على محامى بأسيوط ، وذلك عقب تداول مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق. بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامى المشار إليه" وعدد من أفراد الأمن الإدارى الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامى الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج وذلك فى غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإدارى لذلك .. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضى بين الطرفين ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نكشف حقيقة فيديو الاعتداء على محامي في أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.