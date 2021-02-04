برايتون يصعق ليفربول في «أنفيلد» بهدف وحيد

فاجأ برايتون مضيفه حامل اللقب ليفربول، بالتغلب عليه بهدف نظيف مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ستيفن ألزاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وبذلك تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.