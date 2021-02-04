برايتون يصعق ليفربول في «أنفيلد» بهدف وحيد

فاجأ برايتون مضيفه حامل اللقب ليفربول، بالتغلب عليه بهدف نظيف مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ستيفن ألزاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.
وبذلك تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
سيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول من المباراة، ولكن دون خطورة كبيرة من رفاق النجم المصرى محمد صلاح، الذى كان أخطر لاعبى الريدز فى أول 45 دقيقة من عمر اللقاء.
فى المقابل اعتمد فريق برايتون على الهجمات المرتدة لمباغتة ليفربول فى ظل اندفاع لاعبيه من أجل تسجيل الهدف الأول فى المباراة.
وفى الشوط الثانى نجح برايتون فى تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 56 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب ستيفن ألزاتى بعد متابعته لرأسية زميله تروسارد، لتسكن الكرة على يسار الحارس الشاب كيليهر.
وشهدت المباراة تواصل غياب النجم السنغالى ساديو مانى عن هجوم ليفربول للمباراة الثانية على التوالى بسبب الإصابة، كما غاب الحارس البرازيلى أليسون بيكر عن مواجهة الليلة بسبب المرض.
وتختتم الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الإنجليزي مساء اليوم الخميس بلقاء ديربى لندن الذى يجمع توتنهام مع ضيفه تشيلسي.
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