الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار عن الغردقة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية، حدث فصل للدائرتين 1و2 سفاجا/ الغردقه جهد 220 ك.ف الساعة 21.59؛ ما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة.
وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه في الساعة 22.08 تمت إعادة الجهد للمحطة وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتأثرة.
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