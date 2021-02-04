مختار جمعة يكلف علاء عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس علاء عبد العزيز برئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف خلفًا للمهندس سيد محروس الذى تولى منصب القائم بالأعمال على خلفية إقالة الدكتور أحمد عبدالحافظ.





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