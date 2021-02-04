وفى كلمته أكد الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، كما أن الإسلام يعلمنا التعايش وقبول الآخر، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.
وفى كلمته أكد الشيخ نور الدين قناوى مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف أن الشباب هم عماد الأمة، ومصدر قوتها، وللشباب دور بارز فى النهوض بالأوطان والحفاظ عليها وذلك من خلال طلب العلم والمعرفة الذى يعد فريضة على كل مسلم ومسلمة وأيضًا من خلال العمل والكفاح من أجل بناء الوطن والمساهمة فى رفعته وتقدمه ورقيه.
وفى كلمتها أكدت الواعظة وفاء عبد السلام، أن العناية بالشباب منهج نبوى عظيم فهم عماد أى تقدم ، وسر نهضة الأمم، وقوة أى مجتمع ، ولقد استطاع النبى (صلى الله عليه وسلم) من خلال تعامله الحكيم مع الشباب أن يربى جيلاً مؤمنًا وملتزمًا بتعاليم وقيم الإسلام ، وكان لهذا الجيل دور مهم ومؤثر فى التبليغ للإسلام، ونشر مفاهيمه وقيمه ومثله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة الأوقاف فى السودان : الشباب عماد الأمة ومصدر قوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.