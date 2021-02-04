قافلة الأوقاف فى السودان : الشباب عماد الأمة ومصدر قوتها

جدة - نرمين السيد - استقبل أمين عام مركز المقاصد للتدريب بالسودان، الدكتور الزبير محمد إبراهيم أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية المصرية، معربًا عن سعادته بالزيارة الطيبة للمركز، والتى من شأنها تعزيز التعاون الفكرى والعلمى بين وزارتى الأوقاف المصرية والسودانية، متمنيًا تكرار هذه الزيارة.





وفى كلمته أكد الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، كما أن الإسلام يعلمنا التعايش وقبول الآخر، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

وفى كلمته أكد الشيخ نور الدين قناوى مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف أن الشباب هم عماد الأمة، ومصدر قوتها، وللشباب دور بارز فى النهوض بالأوطان والحفاظ عليها وذلك من خلال طلب العلم والمعرفة الذى يعد فريضة على كل مسلم ومسلمة وأيضًا من خلال العمل والكفاح من أجل بناء الوطن والمساهمة فى رفعته وتقدمه ورقيه.

وفى كلمتها أكدت الواعظة وفاء عبد السلام، أن العناية بالشباب منهج نبوى عظيم فهم عماد أى تقدم ، وسر نهضة الأمم، وقوة أى مجتمع ، ولقد استطاع النبى (صلى الله عليه وسلم) من خلال تعامله الحكيم مع الشباب أن يربى جيلاً مؤمنًا وملتزمًا بتعاليم وقيم الإسلام ، وكان لهذا الجيل دور مهم ومؤثر فى التبليغ للإسلام، ونشر مفاهيمه وقيمه ومثله.