الأحد المقبل.. الأوقاف تطلق دورة الإعجاز الربانى بمشاركة 30 إماما و20 واعظة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إن الدورة تتناول قضايا تبرز مظاهر قدرة الله عز وجل فى الخلق، بما يعمق الحس الإيمانى من جهة، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أى تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى.
وأوضحت، أن ذلك يأتى استمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتثقيف وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وإيمانًا بقضية الإعجاز الربانى فى الكون وفى جسم الإنسان.
ويحاضر فى هذه الدورة مجموعة متميزة من الأساتذة المتخصصين فى علوم الطب والبحث العلمى من أعضاء لجنة الإعجاز الربانى فى الكون بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ويشارك فى هذه الدورة 30 إمامًا من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة و20 واعظة من الواعظات المتميزات.
هذا وتعتبر هذه الدورة هى الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة فى الإعجاز الربانى فى الكون، وتعقد بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.
وتعقد الدورة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتعقد الدورة الثالثة بإحدى كليات الطب.
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