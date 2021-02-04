فيديو .. مبروك عطية : الحرامى أما يبطل يسرق يبقى تاب نصف توبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف عطية، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث فى مصر" مع الإعلامى شريف عامر: "الحرامى عندما يتوب إلى الله ويبطل يسرق يبقى تاب نصف توبة، وتكون كاملة لما يؤدى اللى عليه للى لهفهم، ولا يجوز التصدق من أموال السرقة".





وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أنه إذا تاب اللص ولا يعرف ضحاياه يمكنه إعادة الأموال التى سرقها إلى الدولة.

وتابع: "ما استدان الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا لنفسه، ولكنه استدان لمساكين".