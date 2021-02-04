بايدن يرشح السفير الأسبق لدى روسيا لمنصب مدير الـCIA

جدة - نرمين السيد - وتم الإعلان عن نية بايدن تسمية بيرنز مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية فى 11 يناير الماضي. وبعد الترشيح الرسمى، من المقرر أن تحدد اللجنة المختصة فى مجلس الشيوخ تاريخا لعقد جلسة الاستماع، التى سيرد فيها المرشح للمنصب على أسئلة المشرعين. وفى وقت لاحق سيوصوت المجلس على تعيينه فى المنصب.

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