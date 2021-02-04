برشلونة ملك "الريمونتادا".. يصعد لنصف نهائي كاس ملك اسبانيا

صعد برشلونة بطولة كأس ملك اسبانيا بعد تلقينه هزيمة مفاجئة ومدوية لغرناطة، بخماسية مقابل ثلاث أهداف، في الدور ربع النهائي من البطولة.

أفتتح كينيدي الهدف الأول في مرمي برشلونة، بعد تمريرات بين لاعبي الفريق الكتالوني أمام مرماهم، و قطعت الكرة من أومتيتي بعد تمريرة خاطئة، وأرسل سورو عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى إلى كينيدي الذي قابلها في الشباك.

وأضاف سولدادو الهدف الثاني للفريق في مرمي البارسا بعد تمريرة طولية رائعة من أنخل مونتورو وصلت لـ روبرتو سولدادو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

قلص جريزمان مهاجم برشلونة الفارق لهدفيين مقابل هدف، وظل هجوم برشلونه يحاول للرجوع للمباراة من جديد، حتي أستطاع جوردي ألبا تحقيق التعادل بعد تمريرة طولية رائعة من ميسي من خارج منطقة الجزاء إلى جريزمان، ومن أرسلها من لمسة واحدة برأسه إلى ألبا سددها برأسه داخل الشباك.

نجح جريزمان في قلب الطاولة وتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 102، وتعادل فيكو لغرناطة بعدها بدقيقة واحدة، ثم تقدم دي يونج لبرشلونة في الدقيقة 108، وأختتم جوردي ألبا أهداف المباراة في الدقيقة113 من أحداث المباراة

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واستضاق ملعب لوس كارمنس،مواجهة بين برشلونة وغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة هامة للنادي الكتالوني لأجل الصراع على اللقب.

وصل برشلونة إلى نهائي البطولة بين 2014 حتى 2019 وحقق اللقب في 4 مرات وخسر مرتين فقط، وكان يأمل في العودة إلى القتال على البطولة بعد الخروج منها من الدور ذاته الموسم الماضي أمام أتلتيك بيلباو.

تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

وجاءت التشكيلة التي خاض بها برشلونه مباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى : مارك أندري تير شتيغن .

خط الدفاع : سيرجينو دست – رونالد أرواخو– أوسكار مينجويزا– جوردي ألبا.

في خط الوسط : ميراليم بيانيتش– فرينكي دي يونغ – بيدري .

خط الهجوم : انطوان جريزمان– ليونيل ميسي– عثمان ديمبيلي.

يذكر أن أخر مباراة جمعت الفريقين، حقق برشلونة الإنتصار برباعية نظيفة علي حساب غرناطة بالدوري الإسباني.