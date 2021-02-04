علي نصير رئيس القسم الرياضي بـتحيا مصر: الزمالك عنده أزمة ثقة وده الموقف النهائي لفرجاني

أكد علي نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج، أن فريق نادي الزمالك دائما يعاني من أزمة في الثقة تجعله يخسر العديد من المباريات على مدار تاريخه وليس الآن فقط.

وقال علي نصير في تصريحات تلفزيونية بحواره لبرنامج حصاد اليوم المذاع عبر "نايل سبورت": "الجميع سواء كان صحفيا أو متابعا يعرف أن الزمالك يعاني من مشكلة تاريخية، وهي أن لاعبيه لا يعرفون التحلي بالثبات الإنفعالي في أوقات معينة من المباريات".

وتابع: "بمجرد دخول هدف في الزمالك تجد الفريق يتقهقر ولا أعرف إذا كان السبب تراخي أو ثقة زائدة، ولكن هذا كان متواجد في بعض الأجيال التي مرت على نادي الزمالك".

وأكد نصير أن أبرز مثال على هذا هو دوري الموسم الماضي، والذي كان الزمالك متصدر فيه بفارق ثمانية عشر نقطة عن النادي الأهلي، واستطاع الأهلي أن يعود ويفوز بالبطولة.

وتطرق نصير للحديث عن بعض الأسباب التي يرددها بعض "الزمالكاوية" تبريرا للأخطاء التي يقع فيها الفريق، وقال: "البعض يتحدث أن التحكيم ضد الزمالك، ولكن أنا أرى أن حدوث هذا يجعلك كفريق كبير تفوز، أيا كان الأداء التحكيمي، ولكن لا أعول على ذلك في خسارة الفريق".

يأتي ذلك تعقيبا على خسارة الزمالك أمس بنتيجة 2-1، من فريق غزل المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري العام، في مفادأة لم يتوقعها الكثيرون.