تقييم ضعيف لمحمد صلاح في هزيمة ليفربول أمام برايتون

تلقى ليفربول خسارة أمام برايتون في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي بهدف مقابل لا شي.

وحصل محمد صلاح علي تقييمة ضعيف جدا من جانب الصحافة الإنجليزية، وأوضحت أن صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 3.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 86 %.

وأحرز الهدف الأول ستيفن الزاتي في مرمي ليفربول، بعد هجمة منظمة من لاعبي برايتون على الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها دان بيرن برأسية هيأت الكرة لزميله ستيفن ألزاتي أمام المرمى ليسدد كرة مباشرة داخل الشباك

وأنطلقت مباراة ليفربول أمام برايتون، في تمام العاشرة مساء، ضمن مباريا ت الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، علي ملعب الإنفيلد بصفارة تحكيمية للحكم كيفين فريند.

تشكيل ليفربول

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الريدز مواجهة اليوم.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد، هندرسون، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم،ميلنر، تياجو،.

خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري ، فيرمينو.

بدلاء ليفربول أمام برايتون

جونز، تسيميكاس، أوريجي، ديفيز،ريس ويليامز، أدريان، تشامبرلين، كاين، نيكو ويليامز.

ويدخل ليفربول اللقاء بحثا عن الإنتصار وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مفأجات بتشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل الريدز المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل مباراة اليوم أمام برايتون، برصيد 13 نقطة جمعهم الفريق من 21 مباراة خاضعها الفريق في الموسم الحالي.

سجل مهاجمي ليفربول 43 هدفا في المباريات السابقة، بينما تلقت شباك الريدز 24 هدف.

وتقدم برايتون للمركز الخامس عشر من جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة جمعهم الفريق صاحب المراكز المتأخرة في 21 مواجهة ضمن البريميرليج.

وتبث قنوات beIN SPORTS 1 HD أحداث المباراة بين فريقي ليفربول وبرايتون في الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز بتعليق صوتي للمعلق خليل البلوشي.

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وبالتاكيد هداف الريدز في الدوري حتى الأن.

أحرز محمد صلاح قبل مباراة اليوم 15 هدف، جعلت الفرعو ن المصري علي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق عدة أهداف عن أقرب منافسية.

ويسعى صلاح لتعزيز موقفه في قائمة هدافي الدوري، من خلال التسجيل في مباراة اليوم، والحفاظ علي صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويعد نيل موباي هداف فريق برايتون في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

يذكر أن اخر مواجهة جمعت بين الفريقين أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي في الثامن والعشرون من نوفمبر العام الماضي.