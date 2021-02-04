فيديو وصور..النائبة آيات الحداد صاحبة مقترح أطفال الشوارع بـ"ندوة دوت الخليج":"مقولتش هنعتقل حد ولا هنوديه الصحرا ..كله كذب وتضليل من رصد والجزيرة"

آيات الحداد بندوة دوت الخليج



· هدفنا نبيل وعايزة الأطفال المشردين بالشوارع يكونوا بني آدمين زينا



· أؤمن بقضية أطفال الشوارع من قبل دخولي البرلمان..وكأستاذ قانون أدرك مدي خطورتها



· لا أعني أطفال الشوارع كـ" سن"، ولكن كل المشردين وهدفنا دمجهم وتأهيلهم زي ما عمل محمد علي





">· لم نحدد آليه لطريقة تجميع المُشردين.. وتربص الإخوال وصل لأننا هنعتقلهم ونوديهم معسكرات في الصحراء



· ممثل التضامن تواصل معي وطلبت منه زيارة نماذج من جهوده بمراطز أطفال بلا مأوي



· محمد علي اعتقلهم ووداهم الصحراء وطلعم منهم خبراء في كل المجالات ولكن ظروفهم تختلف عن الآن والأمر سيكون اختياري



· المشردين قنبلة موقوته ومحتاجين الحكومة والبرلمان جنبهم من أجل مصر...ومفيش حاجة اسمها اعتقال



· مصر نموذج بحقوق الإنسان... ومقترحي سيكون بإجراءات رسمية باللجان النوعية قريبا...والسيسي أعاد تعريف حقوق الإنسان



حسمت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الجدل الذي أثير حول مقترحها بشأن أطفال الشوارع، مؤكدة علي هدفها النبيل من الاستفادة من قدراتهم ودمجهم بالمجتمع، رافضه كل صور التصيد والتربص التى صاحبت المقترح منذ الحديث بشأنه بالجلسة العامة تعقيبًا علي بيان وزيرة التضامن نفين القباج، فى ضوء الاستدعاء البرلماني لحكومة المهندس مصطفي مدبولي.

النائبة آيات الحداد تتحدث لـ دوت الخليج

جاء حسم النائبة آيات الحداد بندوة موقع دوت الخليج، برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدة علي أنها كأستاذ قانون جنائي قبل أن تكون عضو مجلس النواب، تدرك ما تتحدث بشأنه دائما، وتدرك أن الكلمات بدون "ألف ولام" تختلف عن ما بها"ألف ولام"، مؤكدة علي أنها تحدثت في ضوء تعقيبها علي بيان وزيرة التضامن بجلسة البرلمان يوم الأثنين الماضي، حيث كان لديها تعقيب بشأن أطفال الشوارع، وأخر بشأن ذي الاحتياجات الخاصة.

هدفنا المشردين جميعا وليس الأطفال فقط

ولفتت النائبة آيات الحداد إلي أنها تؤمن بملف أطفال الشوارع منذ فترات بعيده، وتري ضرورة أن يتم العمل من أجلهم والتغلب علي أوضاعهم السيئة، والدولة المصرية سعت من أجل ذلك، ولكن لا تزال التحديات أكبر، والعناصر المشردة كثيرة في الشارع، مؤكدة علي أنها فى البداية لا تعني أطفال الشوارع كـ"سن" ولكن تعني كل ما هو مشرد فى الشارع سواء كان طفل صغير كبير أو رجل أو إمراءة، ومن ثم كل ما هو مشرد، وبالتالي علينا أن نعمل من أجلهم وندمجهم فى المجتمع، مشيرة إلي أن هذا مبدأها وقناعتها من الأساس وقبل أن تنضم لمجلس النواب.

أؤمن بقضية أطفال الشوارع قبل البرلمان

وأكدت الحداد علي أنها بدخولها مجلس النواب أصبح لديها الساحة التى تؤهلها لترجمها أفكارها لواقع وهو ما دفعها للحديث بشأن مقترحها أمام وزيرة التضامن، مشيرة إلي أنها تحدثت بأن يتم تجميع كل أطفال الشوارع وكل المشردين، وتجميعهم في مؤسسات تابعة للدولة المصرية والاستعانة بخبراء فى كل المجالات لتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، مشيرة إلي أن هذه الفكرة ليست جديدة ولكن حدثت منذ فترة بعهد محمد علي وهو بأن جمع المشردين عن طريق الإجبار والإعتقال فى معسكر فى الصحراء وأتي بخبراء من فرنسا لتأهيلهم وتدريبهم وتخرج منهم القيادات والخبراء بمختلف المجالات.

هدفنا نبيل وتربص الإخوان شوه الفكرة

فى السياق ذاته قالت عضو مجلس النواب، أنها تحدثت عن الفلسفة الأسمي وهي التجميع من حيث المبدأ دون الحديث من قريب أو من بعيد عن الآلية خاصة أنه سيكون أمر متروك للاختيار، حيث ظروف ما حدث بعهد محمد علي، ليست ظروف ما يحدث الآن، ومن ثم التحديات مختلفة، مشيرة إلي أنها تطرح من حيث المبدأ أن يتم تجميعهم دون تحديد آلية واضحة لذلك، وهو أمر قد يخضع للنقاش والحوار، وليس كما يردد البعض بأنه بطريق الإجبار والإعتقال كما حدث بعهد محمد علي، مؤكدة علي أنه بتجميع كل هؤلاء المشردين تتولي أجهزة الدولة تأهيلهم ودمجهم بكافة المستويات ومن قبل الخبرات المصرية بكل مجالات الحياة فى مصر ومنهم من في الداخل ومنهم من فى الخارج.

فى السياق ذاته قالت أنه بمجرد أن طرحت هذا الطرح وتم تناوله بوسائل الإعلام، صاحبه جهد كبير من التربص والتصيد بطريقة غريبة، والسير بالمقترح في إتجاه منافي من الأساس لأهدافه النبيلة، حيث الحديث أنه سيتم استخدام أطفال مصر بالسخرة، واعتقالهم وتركهم فى معسكرات فى الصحراء، والحديث بأنه قواهم الجسمانية تؤهلهم لتحمل الصعاب ومن ثم الاستفادة منهم فى أي عمليات، مشيرة إلي أن كل هذ التربص والتصعيد تنظيم الإخوان الإرهابي، ووسائل الإعلام التى تدعم أهدافهم الخبيثة، مؤكدا علي أن هذا التربص يؤكد حكمة وأهمية مقترحها بالاستفادة من المشردين بالشارع ودمجهم بالمجتمع كون الأمر حق من حقوق الإنسان الذي تهتم الدولة المصرية به بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملف المشردين وأطفال الشوارع مش غريب علي أحد

وواصلت حديثه بندوة موقع دوت الخليج:" ملف المشردين وأطفال الشوارع مش غريب علي أحد والجميع يدرك تحدياته بالمجتمع المصري"، مشيرة إلي أن المسؤولية بين البرلمان والحكومة مشتركة، ومن ثم التعاون من أجل الدفع بهذا الملف نحو الأمام سيكون بنتائج إيجابية لصالح الدولة المصرية ككل، مؤكدة علي أن الهدف النبيل هو دمجهم بالمجتمع والاستفادة من قدراتهم، حيث منهم من يملك قدرات جسمانية، وأخري عقلية، وأخري ثقافية وغيرها، ومن ثم تأهيل هذه القدرات بدرلا من تركهل للشوارع سيكون أفضل، مشيرا إلي أن هذه التجربة حدثت بالفعل وبالتالي النتائج ستكون مضمونهـ وسنكون أمام خبراء جديد، مشيرة إلي أنه حدث تواصل بينها وبين مسؤولين بوزارة التضامن وتم التأكيد علي التحرك في هذا الملف، وهي طلبت التنسيق والتعاون ولقاء نماذج ممن يتم دمجهم.

الجهود الحكومية بملف أطفال الشوارع

في السياق ذاته قالت أنه قد يكون ما يحدث من جانب الحكومة بمراكز التأهيل، وهو تجميع من يتيسر لهم، ومن ثم تأهيلهم لإعادتهم للحياة دون تأهيلهم بشأن تعلم مهنة مختلفة أو تقوية قدراته العلمية أو الثقافية أو القدرات المتخصصة في مجال معين، ومن ثم أمر التأهيل لا يتوقف علي جمعهم من الشوارع وإعطائهم ملابس جديدة ومن ثم تركهم مرة أخري، مشيرا إلي أن عمق هذه الظاهرة فى الشارع المصري يجعل هذا التعاطي ليس جيد، وأنما لابد من تعاطي مختلف حيث التجميع والتأهيل ومن ثم التدريب والدعم بالخبرات، خاصة أن العمق كما ذكرت جعل تحول هذه الظاهرة في بعض الأوقات لبيزنس حيث السرقة والتسول ومن ثم كسب أموال أكبر من التواجد بمراكز المأوي في وزارة التضامن وبالتالي العودة والهروب من هذه المراكز.

آيات الحداد خلال ندوة دوت الخليج: تجميع أطفال الشوارع بغرض توظيف قدراتهم الجسدية والعقلية

وواصلت حديثها بأن تفكيرها أيضا ليس له علاقة بأن نقوم بتجميع الأطفال والمشردين ونحبسهم بمراكز مأوي ومن ثم نقلناهم من مكان لأخر فقط دون تدريبهم أو تأهيلهم، مشيرا إلي أن التجميع مع الانتقال لمؤسسة تأهيلية فى ظل وجود كوادر متخصصة من جميع المجالات قد يكونوا من من القوات المسلحة أو الشرطة بمجال الأمن القومي، وأيضا مجالات التجارة والثقافة والتدريس، وغيرها من الخبرات المتراكمة لدي المصريين بالداخل والخارج، مشيرة إلي أنها لم تتوقف كثيرا أمام تربص الإخوان والعناصر الإرهابية، لأن هذا طبيعي منهم في أنهم لا يقبلون بأي خطوة إيجابية للدولة المصرية، ويعملون علي تدميرها بشكل مستمر.

هدفنا نبيل عايزة الأطفال المشردين بالشوارع يكونوا بني آدمين زينا

وقالت:" هدفنا نبيل عايزة الأطفال المشردين بالشوارع يكونوا بني آدمين زينا، معانا فى المجتمع ومؤهلين فى كل المجالات"، مشيرة إلي أن هذا أساس حقوق الإنسان والحياة الكريمة التى تعمل في إطارها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة علي أنه ليس من المعقول أن يكون هناك دولة تعمل علي حياة كريمة لكل المصريين وتعمل علي الاعتقال والإجبار لفئات بعينها علي القيام بتصرفات تخالف حقوق الإنسان، مؤكدة علي أن هذه الخزعبلات لا تخرج إلا من خلال كيانات إرهابية تتصيد وتتربص بالدولة المصرية، وهو أمر لا يسمح به المصريين إطلاقا ويدركون مدي التحديات التى تواجه الدولة المصرية ويساندون قياداتها ويؤمنون بتطبيق حقوق الإنسان.

وقالت أيضا:" هدفنا أننا يكون عندنا مشروع قومي لحماية أطفال مشردين الشوارع فى مصر ودمجهم بالمجتمع والقضاء علي هذه الظاهر التى تسيئ للجميع"، مؤكدة علي أن هذا الدمج هو الصورة الحقيقة لحقوق الإنسان التى يهاجمنا الغرب بشأنها دائما، مما يؤكد إذزواجيتهم في المعايير، مشيرة إلي أن الاستثمار فى الموارد البشرية فى أي دولة من دول العالم هو أمر مشروع ومصر تشهد إعادة تعريف لملف حقوق الإنسان دون شعارات ومزايدات.

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رسالة هامة من صاحبة مقترح أطفال الشوارع

واختتمت حديثه برسالة لجموع الشعب المصري بضرورة الحذر من ترويج الشائعات والأكاذيب وضرورة الإدارك لكل ما ينشر بوسائل الإعلام الإلكترونية وخاصة علي مستوي مواقع التواصل الإجتماعي، وعدم قراءة العناوين دون المضمون والمحتوي، مؤكدة علي أن ما يحدث من تربص من قبل إعلام الإخوان بالدوةلة المصرية يؤكد ضرورة الوقوفو والدعم والمساندة للدولة ورفض كل صور التربص بها.