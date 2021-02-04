فيديو.. الأعلى للإعلام يحذف صفحة الرئيس عدلى منصور من فيس بوك

جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة آليات التنسيق بين اللجنة والمجلس الأعلى للإعلام للرد على الأكاذيب التي تروج ضد الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بالخارج.

وأكد جبر على أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى سواء من مؤسسات الدولة المختلفة أو جموع المواطنين، مشيرا إلي أنه فى إحدي المرات تواصل معه مدير مكتب الرئيس الأسبق عدلي منصور، بشأن وجود 20 صفحة للمستشار عدلي منصور له على موقع التواصل الإجتماعي، وهو ليس له علاقة بهم من قريب أو من بعيد، وتم التنسيق والتواصل وحذفهم خاصة أنه كان يتم استغلالهم بصورة سلبية من نشر أخبار وهكذا.

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ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام أيضا بأنه تم تلقي شكوي من الفريق كامل الوزير، وزير النقل بشأن صفحات من أحد الموظفين الذين استهدفوا الوزارة بشأن جهودهم فى التطوير وترويج الأكاذيب ضدها، وضد ما يتم من أعمال، مشيرا إلي أنه تم التنسيق والمتابعة لإغلاق الصفحة وإخطار النيابة للتحقيق، وأيضا الشكاوى الخاصة بـ الكارثة الأكبر بشأن التيك توك.