رضا البلتاجي يكتب: الأهلي مع الكبار بعد مُرجيحة الزمالك بالمحلة

أخيرًا أكدت دار الإفتاء المصرية أن "أرباح البنوك" حلالٌ لأنها عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها ولذلك يجوز أخذها شرعًا،،، هذا ما أكدته الدار فى بيان أصدرته أول أمس بعد مئات السنين من العمل البنكى تزامنا مع قيام نصاب بسرقة مليار ونصف مليار جنيه فى قرية واحدة فى الصعيد بدعوى توظيفها على خطى الريان والسعد مستغلا جهل وطمع البسطاء ،،،، آلاف الكوارث حدثت فى ربوع مصر بناء على التشدد فى هذه النقطة تحديدا وعليه يجب على وزارة الأوقاف والازهر حسم هذا الموضوع وغلقه تماما ومتابعة الزوايا والمساجد الصغيرة حماية لامن الفرد والأسرة وسلامة المجتمع.

عشوائيات حلوان

قبل عدة شهور طلبت من فتاة من أسرة بسيطة فى أحد عشوائيات حلوان السيرة الذاتية لها بعدما علمت انها حاصلة على بكالوريوس تجارة بتقدير امتياز وترتيبها الأولى على تخصصها،،،، قلت فرصة تكسب فيها ثواب خاصة وان ظروفها صعبة جدا وحددت لها ميعاد فى احد البنوك الاستثمارية إللى عجزت عن إلحاق ابنى فيه واللى بيضم صفوة الخريجين،،، للأسف أخو البنت رفض بدعوى حرام العمل فى البنوك ،،،،، حتى بعد فتوى دار الافتاء صعب تقنع الناس دى.

غزل المحلة

17 الف عامل وموظف هم عدد العاملين فى شركة غزل المحلة الصرح العظيم الذى لا تتوقف خسائره فى ظل منافسة قوية من نمور شرق آسيا التى اخذت بأسباب العلم والبحث العلمى ،،،،، قلبى يتمزق كلما زرت هذا الكيان والعين لا تخطئ العبوث والحزن على الوجوه مع تغيير قيادات الشركة مرة كل عام،،،، الوضع جد خطير ولا يحتمل مزيد من الخسائر ،،، عندنا مثل قديم بيقول البايرة على بيت ابوها.

مرجيحة الزمالك

الأهلى فى قطر يناطح الكبار والزمالك فى المحلة يركب المرجيحة ،،،،، ده الفرق بين الديمقراطية والعمل المؤسسى وبين الدكتاتورية والاستبداد وحكم الفرد ،،،، لعنة الله على كل ظالم

الثراء العاجل

كنت نائم بالقطار فى طريقى للمرحلة اراقب ماتش الزمالك فى الدورى الممتاز وصحيت على حوار بين شابين يجلسان خلفى وحلمهما بالهجرة الى الغرب والثراء والفيلا والسيارة والزوجة الحسناء ولما كنت حشرى وبحب أعرف كل حاجة دفعتى الفضول للانصات حتى اخر جملة وطار النوم من عينى وقررت أتدخل. ،،،،، بص يا ابنى منك له.

الوضع هناك لو عرفت توصل مختلف تماما عن هنا. ،،،، اياك تقارن نفسك بالناس دى انت كانسان اتعودت على حياة تانية خالص ،، هماعايشين حياة قاسية جدا وعمل بكل جد وانتظام وانضباط ودقة وثواب وعقاب ،،، كله بينام بدرى علشان يجرى لشغله تانى يوم ,,,, انت بقى لو توفر لك شغل عاوز تقضيه فى اللذيذ. تروح متاخر تفطر وتقرا الاخبار وتكايد صاحبك الزملكاوي وتنكد عليه ولو فريقك خسر او اتعادل يبقى الحكم ابن الكلب وتروح (تقيل) ساعتين من القيلولة وبعدين سهرة على القهوة تمتد لبعد نص الليل وياسلام لما ييجى رمضان..... ورد وتراويح وتهجد وتانى يوم نوم للعصر على عكس دعوى كل الأديان ولاتنسى نصيبك من القهوة. واخرالسنة عاوزتقدير امتياز والا هتطلع الدور التاسع لمدام عفاف تشتكى رئيسك الاستاذ نوفل اللى ظلمك فى الحوافز ،،، تقدر تقولى فى حياتك انت قريت كام كتاب. وهل عندك لغة ،،،،،

العمل والاتقان يا ابنى هما الفرق بينا وبين الغرب ،،، مش من الإنصاف انك تقارن نفسك بالغرب