غلق جزئى لكوبرى 15 مايو أعلى شارع النيل اليوم بسبب الصيانة

جدة - نرمين السيد - وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمدة يوما واحد فقط وذلك يوم الخميس الموافق 4 /2 /2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور.
وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.
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