فيديو .. رعد وبرق فى سماء مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من أمس الأربعاء 3 فبراير حتى الجمعة 5 فبراير تبدأ بالسواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد نحو باقى الأنحاء. كما تنخفض درجات الحرارة الى 6 درجات.



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