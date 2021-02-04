فى ذكرى وفاته .. سر صلاة العصر مع مصطفى غلوش التى جعلته من أعظم القراء

جدة - نرمين السيد - وولد الشيخ مصطفى غلوش يوم 5 يوليو 1938 م بقرية برما، مركز طنطا بمحافظة الغربية، إذ أراد والده أن يلحقه بالتعليم الأساسى ليكون موظفاً كبيراً، وكانت الكتاتيب كثيرة بالقرية والإقبال عليها ملحوظ وملموس، وكان الناس فى ذلك الوقت يهتمون بتحفيظ أبنائهم القرآن ليكونوا علماء بالأزهر الشريف.

وأشار أحد الأقارب على والد الشيخ مصطفى غلوش بأن يأخذ ولده راغب ويسلمه لأحد المشايخ المحفظين لكى يحفظه القرآن، ووافق والده على هذه الفكرة وصرح لابنه راغب بالذهاب إلى الكُتاب بعد انتهاء اليوم الدراسى، ولكن الموهبة أعلنت عن نفسها فكان الطفل الصغير ابن الثامنة حديث أهل القرية وخاصة المحفظين والحفظة.

حفظ للقرآن الكريم

فى الـ14 من عمره ذاع صيته بالقرى المجاورة حتى وصلت مدينة طنطا معقل العلماء وتوالت إليه الدعوات من القرى والمدن القريبة من قريته فى شهر رمضان عام 1953 بقرية محلة القصب بمحافظة كفر الشيخ، وكان عمره 15 سنة.

كانت المهمة شديدة الصعوبة فى البداية فكيف يحتل المكانة المرموقة وسط جو يموج بمنافسات ضارية بين جهابذة تربعوا على عرش التلاوة فى هذه البقعة بوسط الدلتا والوجه البحرى وخاصة محافظة الغربية التى نشأ فيها الشيخ راغب فى ظل وجود عملاقين الأول الشيخ مصطفى إسماعيل، والثانى الشيخ محمود خليل الحصري، وكل منهما نشأ فى إحدى قرى طنطا، والتى إحدى قراها قرية برما منشأ الشيخ راغب.

لم يعبأ القارئ الشاب والفتى الطموح بما يسمع وما يرى من احتدام المنافسة فكان لزاما على الشيخ راغب أن يبحث عن العوامل التى تساعده على الوقوف على أرض صلبة وقواعد متينة من خلالها يستطيع أن يلبى دعوة ربما يصادفه فيها واحد من هؤلاء ففطن إلى أن المجد لا يقبل من تلقاء نفسه وإنما يجب على طالبه أن يسعى إليه بالجهد والعرق والمثابرة.

بحث الشيخ راغب عن شيخ متين فى علوم القرآن ليتلقى عليه علمى التجويد والقراءات فاتجه إلى قبلة العلم القرآنى بمدينة طنطنا والتحق بمعهد القراءات بالمسجد الأحمدى وتوّلاه بالرعاية الشيخ إبراهيم الطبليهى.

يقول الشيخ راغب: "ووفقت لأن أجعل من وجود الشيخ مصطفى إسماعيل بمنطقتنا دافعاً ومثلاً أعلى فحاولت تقليده واتجهت إلى مدينة طنطا باحثاً عن عالم قراءات فوجهنى أحد المعارف إلى رجل بالمعهد الأحمدى اسمه المرحوم الشيخ إبراهيم الطبليهى الذى علمنى التجويد والأحكام السليمة وقرأت عليه قراءة ورش وأهلنى لأن أكون قارئا للقرآن كل يوم بالمسجد الأحمدي، وخاصة بين أذان العصر والإقامة فالتف الكثيرون من حولى وبفضل الله دخلت قلوب الكثير من الناس، ودعيت للسهر بمعظم قرى محافظة الغربية، وعرفت بالمحافظات المجاورة مما جعلنى أثق بنفسى تمام الثقة بالجهد والعرق والصبر والحرص الشديد على القرآن وتلاوته بتقوى والتزام".

راغب مصطفى غلوش يصنع المجد

استطاع القارئ الشاب راغب مصطفى غلوش أن يصنع له مجدا وهو صغير قبل أن يبلغ الثامنة عشرة حتى جاء حق الدفاع عن الوطن وطلب للتجنيد وأداء الخدمة العسكرية والتى لا بد عنها فتقدم للتجنيد عام 1958 وكان عمره عشرين عاماً تم توزيعه على مركز تدريب بلوكات الأمن المركزى بالدراسة.

يقول الشيخ غلوش: "ونظرا لالتحاقى بقوات الأمن المركزى بالدراسة كنت أتردد دائماً على مسجد الإمام الحسين عنه لأصلى وأتطلع لأن أقرأ ولو آية واحدة بأكبر مساجد مصر والقاهرة وأشهرها وكنت حريصاً على تقديم نفسى للمسؤولين عن المسجد حتى تتاح لى الفرصة لأقرأ عشراً أو أرفع الأذان فى هذا المسجد الكبير فتعرفت على شيخ المسجد المرحوم الشيخ حلمى عرفه وقرأت أمامه ما تيسر من القرآن فأعجب بى جدا".

سر صلاة العصر وتأخر الفشنى

يضيف غلوش: "وذات يوم أفصحت له عما أتمناه وطلبت منه أن يسمح لى بالأذان وقراءة عشر قبل إقامة الصلاة، فقال لى: يا راغب إذا تأخر الشيخ طه الفشنى فسيكون لك نصيب وتؤذن العصر وتقرأ العشر".

وتابع: "فدعوت الله من كل قلبى أن يتأخر الشيخ طه الفشنى وكأن أبواب السماء كلها كانت مفتحة فاستجاب الله لى وتأخر الشيخ طه الفشنى واقترب موعد الأذان فقال لى الشيخ حلمى جهز نفسك واستعد، وقال لملاحظ المسجد خذ راغب علشان يؤذن فأخذنى وأوقفنى بجوار الشيخ محمد الغزالى حتى انتهى من إلقاء الدرس بحلول موعد أذان العصر، كان وقتها الشيخ مصطفى إسماعيل يضيف عبارة فى آخر الأذان ويقول: "الصلاة والسلام عليك يا نبى الرحمة يا ناشر الهدى يا سيدى يا رسول الله" فكنت أؤذن كما لو أن الشيخ مصطفى هو الذى يؤذن، كل ذلك وأنا مرتدى الزى العسكرى الذى لفت أنظار الناس إليّ، وكان هذا فى رمضان والصوت فى الصيام يكون رخيما وناعماَ وجميلاً عذباً، وقرأت العشر وبدأت بسورة الحاقة فانقلب جو المسجد إلى ما يشبه سرادقاً فى ميدان واندمجت فى التلاوة بتشجيع الناس لى والله يفتح عليك ويبارك فيك تانى الآية دى وقرأت آيات أكثر من مرة بناء على طلب الموجودين بالمسجد ووصل وقت التلاوة إلى أكثر من نصف ساعة.

وأردف: "وعدت إلى المعسكر وفرحتى لا توصف وزادت ثقتى بنفسى مما جعل القائد يسلمنى مسجد المعسكر كمسؤول عنه طوال مدة خدمتي، وللحق كان القائد يسمح لى بالخروج فى أى وقت فكنت أتردد كثيراً على مسجد الإمام الحسين واشتُهرت به وفرحت بذلك تماماً لأننى أقرأ بمسجد يقرأ السورة به الشيخ محمود خليل الحصرى ويؤذن به الشيخ طه الفشنى ويلقى الدرس به والخطبة العالم الجليل الشيخ محمد الغزالى إنه لشرف عظيم يتمناه كل من هو فى سنى وكل من هو حافظ للقرآن".

رحلته مع الإذاعة المصرية

يحكى الشيخ مصطفى غلوش رحلته مع الإذاعة فيقول:"فى مسجد الإمام الحسين بدأت أنطلق إلى ما كنت أحلم به تعرفت على كبار المسؤولين بالدولة وتقربت منهم وشجعونى على القراءة أمام الجماهير وكانوا سبباً فى إزالة الرهبة من نفسي، وكانوا سبباً قوياً فى كثير من الدعوات التى وجهت إلى لإحياء مآتم كثيرة بالقاهرة زاملت فيها مشاهير القراء بالإذاعة أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل الحصرى وغيرهم من مشاهير القراء.

وكان من بين رواد المسجد الحسينى الأستاذ محمد أمين حماد مدير الإذاعة المصرية آنذاك فقال له الحاضرون يا أستاذ اعط راغب "كارت" حتى يتمكن من دخول الإذاعة لتقديم طلب الالتحاق كقارئ بالإذعة.

يقول راغب: "وفعلاً أعطانى الكارت وقال تقابلنى غداً بمكتبى بمبنى الإذاعة بالشريفين، ذهبت إلى مسجد الإمام الحسين فوجدت الشيخ حلمى عرفة وبصحبته اللواء صلاح الألفى واللواء محمد الشمّاع ووافق الثلاثة على الذهاب معى لمقابلة السيد مدير الإذاعة الذى أحسن استقبالى بصحبتهم وكتبت الطلب وبه عنوانى بالبلد وجاءنى خطاب به موعد الاختبار كقارئ بالإذاعة المصرية وذلك قبل خروجى من الخدمة بشهر، وحسب الموعد ذهبت إلى الإذاعة ليتم اختبارى أمام اللجنة ووجدت هناك حوالى 160 قارئاً فقالوا لي: أنت ضمن الحرس؟ لأننى كنت مرتدياً الزى العسكرى – فقلت أنا زميل لكم وعندى امتحان مثلكم فتعجبوا وقال بعضهم ندعوا الله لك بالتوفيق ثم نادى الموظف على فى دورى المقرر فدخلت أمام لجنة القرآن لأن اللجنة كانت قسمين قسم للقرآن، والثانى للصوت فوجدتنى أمام لجنة مكونة من كبار العلماء كالدكتور محمد أبوزهرة، والشيخ السنوسي، والدكتور عبد الله ماضي. ولجنة الصوت مكونة من الأستاذ محمود حسن إسماعيل الشاعر المعروف والأستاذ حسنى الحديدى الإذاعى القدير والأستاذ محمد حسن الشجاعي، والدكتور أبوزهرة

السفر إلى دول العالم

سافر الشيخ راغب إلى معظم دول العالم ومنها إيران، كل شهر رمضان على مدار 30 عاما متتالية، وأنه قام بتأدية الآذان الشيعى بإيران.

وجهت إليه الدعوات من دول عربية لإحياء المناسبات الرسمية وخاصة فى الكويت والإمارات والسعودية. فى السنوات الأخيرة فضل البقاء فى مصر فى شهر رمضان المبارك. وللشيخ راغب تسجيلا مرتلا يذاع بإذاعات دول الخليج العربى، وظل يتلو قرآن الفجر مرة كل شهر بأشهر مساجد مصر على الهواء مباشرة بالإضافة إلى تلاوته يوم الجمعة والمناسبات الدينية عبر موجات الإذاعة وشاشات التليفزيون.