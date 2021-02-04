حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 512 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. والوفيات 53.. وفاة أمير سعودي.. والمملكة تعلق الأنشطة الترفيهية بسبب كورونا

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.

وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء

كشفت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله عن بعض المواقف الصعبة والغريبة التى تعرضت لها خلال تقديم برنامجها على إذاعة "ميجا اف ام" على الهواء والتي كان يتطلب منها الاستمرار وعدم قطع الهواء.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.