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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 4 فبراير 2021 وعيار 21 يواصل خسارته والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 4 فبراير 2021، والتي شهدت تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، وواصل المعدن الأصفر خسارته، ليفقد نحو 6 من قيمته مقارنةً بأسعار بداية الأسبوع الجاري.
سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 4 فبراير 2021
وأكد سكرتير شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية الأستاذ نادي نجيب، أن انخفاض أسعار الذهب في مصر ناتج عن انخفاض الأسعار العالمية، بنسبة تساوي 1.1%، وذلك خلال الساعات الماضية، هذا بالإضافة إلى انخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب على الذهب، والذي لم ينجح في جذب عملاءه بالرغم من انخفاض أسعاره.
وحول سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 4 فبراير 2021 فقد جاء على النحو التالي:
|الوحدة
|سعر جرام الذهب بالجنيه المصري
|سعر الذهب اليوم عيار 24
|920 إلى 922
|سعر الذهب الآن عيار 22
|843 إلى 845
|سعر الذهب عيار 21
|805 إلى 807
|أسعار الذهب مباشر عيار 18
|690 إلى 692
|أسعار الذهب الآن عيار 14
|537 إلى 538
|سعر الذهب من عيار 12
|460 إلى 461
|سعر الأوقية
|28,612 إلى 28,683
|سعر كيلو الذهب
|920,000 إلى 922,286
|سعر الجنيه الذهب
|6,440 إلى 6,456
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كما أن في مصر وبشكل عام يشهد تغيرات على مدار الساعة، بل تغيرات لحظية هبوطاً أو صعوداً نتيجة تغيرات الأسعار العالمية، وذلك بحسب حركة الذهب وبيعه أو شراءه من قبل المستثمرين، والواقع يقول أن هناك تراجع كبير في المبيعات مما أدى إلى انخفاضه.
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