عملات عربية وأجنبية-أرشيفية

نرصد أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، فيما تتغير أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب. وشهدت أسعار العملات المختلفة حالة من الاستقرار منتصف تعاملات يوم أمس الأربعاء، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي قرشين مقابل الجنيه خلال مقارنته بمستواه مساء أمس الأول، وذلك وفقًا لبيانات البنك الأهلي.

دوت الخليج تنشر متوسط أسعار السوق الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس غدًا.."تفاصيل"



متوسط أسعار السوق للعملات الأجنبية بالجنيه المصري وفق اخر تحديث للبنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.67 جنيه، و 15.77 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.82 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 18.94 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.91، وسعر البيع 15.01 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.35 جنيه، وللبيع 21.49 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.42جنيه، وللبيع 17.54 جنيه.

متوسط أسعار السوق للعملات العربية بالجنيه المصرى وفق البنك المركزي بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.205 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.669 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.10 جنيه. بينما وصلت أسعار الصرف الرسمية للدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.52 جنيه للشراء، 41.86 جنيه للبيع. أما الريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.66 جنيه ، و41.09 جنيه للبيع. والريال القطري بلغ سعر الشراء 4.29 جنيه، و 4.33 جنيه للبيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الخميس 4 فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.