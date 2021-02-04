سعر الحديد اليوم الخميس 4-2-2021

استقرت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت اليوم الخميس 4 فبراير 2021، حيث تراوحت أسعار حديد التسليح من 13500 إلى 13700 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بينما سيتراوح سعر الطن للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.



دوت الخليج ترصد أسعار مواد البناء اليوم اليوم الخميس 4 -2 - 2021



أسعار الحديد اليوم الخميس 4 -2-2021



وصل سعر طن حديد عز إلى 13700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13600 جنيه، وبلغ سعر حديد بشاي للطن 13500 جنيه، وسعر طن حديد العتال 13450 جنيه، وسعر طن حديد عطية بلغ 13400 جنيه.

وجاء طن حديد سرحان 13300 جنيه، وسعر طن حديد الكومي 13200 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي وصل لـ 13300 جنيه، وطن حديد المعادي وصل سعر إلى 13300 جنيه، وجاء سعر طن حديد العشرى إلى 12800 جنيه.

أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الخميس 4 فبراير

فيما وصل سعر طن حديد بيانكو إلى 13400 جنيه، وبلغ سعر طن حديد الجيوشي 13300 جنيه، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 13400 جنيه، وسعر طن حديد الجارحى سجل اليوم زيادة أسعاره 1000 جنيه للطن ليسجل 13450 جنيها.

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس 4-2-2021 في الأسواق

بلغ سعر أسمنت المسلح حوالي 780 جنيهًا للطن، ووصل سعر أسمنت النصر نحو 780 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت النهضة حوالي 725 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت الممتاز ما يقرب من 800 جنيه للطن، أما سعر أسمنت العسكري بلغ حوالي 745 جنيهًا للطن، وجاء سعر طن أسمنت حلوان حوالي 765 جنيه.



وقد تختلف أسعار مواد البناء من محافظة لأخرى، ومكان لآخر نظرا لتكاليف النقل حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.